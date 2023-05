Pop-debyyttiään tekevä Prinssi on urbaanin musiikin uusi lupaus

Lahjakas ja oman musiikillisen tiensä selkeästi näkevä Emmanuel aka Prinssi yhdistelee latinoa, poppia ja r&b:tä, ja biiseissä kuuluvat romanttisuus ja tulisuus. Tuottelias artisti itse kuvailee musiikkiaan termillä ”mainstreet”. ”Tavoitteeni on luoda biisejä, jotka puhuttelevat kuulijan mieltä, kehoa ja sielua.”

Monaco on kesäinen hyvän fiiliksen kappale, jonka rytmiin on vaikea olla tarttumatta. ”Koko tekoprosessin ajan pidimme studiolla ystävieni kanssa hauskaa, joten halusin tehdä biisin, joka kiteyttäisi ja välittäisi sen tunnelman myös kuuntelijoille.” Reggaeton-rytmien lisäksi Monacoon on tuotu latinalaisvaikutteita portugalinkielisillä osilla.

”Olen ollut musiikin ympäröimänä syntymästäni asti. Äitini on ammattiviulisti ja isäni Ricky Ivybez yksi reggaemusiikin pioneereista Brasiliassa. Viulutunneille, studiolle ja Brasilian lavoille mukaan pääseminen on vaikuttanut vahvasti musiikilliseen kehitykseeni ja tuonut syvyyttä ja vahvuutta laulamiseen. Olen erittäin tarkka ääneni ja sen soundin suhteen, ja haluan aina tuoda jotain uutta ja innovatiivista pöytään. Minulle on myös tärkeää jatkuvasti oppia ja kehittyä.”

Kuusivuotiaana aloitettu klassinen pianonsoitto vaihtui teininä kevyempään Helsingin Pop- & Jazz-konservatoriossa. Pikkuhiljaa alkoi rap- ja r&b -biisien säveltäminen, ja myöhemmin tuottaminen.

Oma elämänkokemus ja havainnot ympäristöstä ovat inspiraation lähteitä musiikille. ”Olen ottanut vaikutteita monilta artisteilta, joista pidän, kuten Drake, Bob Marley ja tietenkin Elza Soares, joka on isäni täti ja maailmalla tunnettu samba- ja jazz-laulaja.”

Monacon on tuottanut Jukka Jahnukainen (Kaiku Entertainment), ja se julkaistaan yhteistyössä Open Creative Housen kanssa. Single suoratoistopalveluissa 2.6.2023.