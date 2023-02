POP Pankki ja Svea Bank yhteistyöhön

Svea Bank on merkittävä pohjoismainen rahoituksen tarjoaja ja vakaa kumppani, joka on perustettu 1981. Nykyisin Svealla työskentelee yhteensä noin 2000 henkeä, 20 Euroopan maassa. Suomessa Svea on toiminut jo 20 vuotta, tarjoten yrityksille laajan kirjon rahoitus- ja maksupalveluita sekä hallinnoinnin ja perinnän ratkaisuja. Lisäksi Svea tarjoaa kuluttajille muun muassa luottoja ja asuntolainoja sekä talletustilejä ja osamaksurahoituspalveluita. Lue lisää Sveasta.

POP Pankki -ryhmä on yli 800 asiantuntijaa työllistävä suomalainen pankkiryhmä, johon kuuluu 19 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy (POP Vakuutus), POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj, POP Asuntoluottopankki Oyj ja POP Pankkikeskus osk. POP Pankki -ryhmän visiona on olla henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun yhdistävä, parhaan asiakastyytyväisyyden sekä nopean päätöksenteon pankki, joka on vakavarainen ja kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin. POP Pankilla on EPSI Ratingin Pankki ja rahoitus 2022 -tutkimuksen mukaan Suomen ja Pohjoismaiden tyytyväisimmät henkilö- ja yritysasiakkaat. Lue lisää POP Pankista.