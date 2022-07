Pori-Kokemäki linjaston 70–71 liikenne jatkuu ja reitti laajenee Euraan

Satakunnan Liikenne Oy voitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailun linja-autoliikenteen linjasta Pori-Ulvila-Nakkila-Harjavalta-Kokemäki, Pori-Ulvila-Nakkila-Harjavalta-Eura. Tarjouskilpailun mukainen uusi sopimuskausi käynnistyy 8.8.2022.

Liikennekokonaisuus linjastolla 70–71 on vuorotarjonnaltaan lähtökohtaisesti vastaava kuin tälläkin hetkellä. Kokemäellä opiskeluliikkumisen mahdollistavat vuorot on ulotettu Sasky:n oppilaitokselle saakka. Harjavallan, Nakkilan ja Porin välillä vuoroja ajetaan aiempaa tiheämmin kouluvuoden aikana. Kaukoliikenteen vuorotarjonnan vähennyttyä Euran kunta on ollut kiinnostunut työssäkäynnin mahdollistavista yhteyksistä Porin seudulle. Liikennekokonaisuudessa on nyt myös tavanomaisen 8–16 työssäkäynnin mahdollistavat vuorot Poriin. Nykyisin linja 70 on ajanut kesäisin yhden vuoron suuntaansa Porin ja Kokemäen välillä. Jatkossa yksi edestakainen vuoro ajetaan lisäksi myös linjalla 72 Euran ja Porin välillä. Täten Harjavalta, Nakkila ja Ulvila saavat yhden kesävuoron lisää Poriin. Satakunnan Liikenne Oy informoi aikatauluista tarkemmin verkkosivuillaan.

Tarjouskilpailun mukaisen liikenteen sopimuskausi kestää kolme vuotta ja sopimukseen sisältyy kolmen vuoden optiomahdollisuus. Liikenteen kustannuksista vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pori, Nakkila, Harjavalta, Kokemäki ja Eura.

Lisätietoja:

Tarjouskilpailusta:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Joukkoliikenteen projektipäälliköt Markus Kivelä markus.kivela@ely-keskus.fi p. 0295 022 007 (paikalla 25.7. alk.) tai Soile Koskela soile.koskela@ely-keskus.fi p. 0295 022 798 (paikalla 8.8. alk.)

Liikennöinnistä:

Satakunnan Liikenne Oy, Petteri Hurskainen p. 050 3879251 (paikalla 18.7. alk.)