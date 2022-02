Porvoolainen Enervent Zehnder sai kansainvälisen sertifioinnin asuinrakennusten ilmanvaihtokoneilleen

Asuntojen ilmanvaihtoratkaisuihin erikoistunut Enervent Zehnder Oy on valmistanut Ilmanvaihtolaitteita Porvoossa yli 30 vuoden ajan. Monet tuntevat yhtiön nimellä Enervent. Sveitsiläinen Zehnder-konserni tuli sen omistajaksi vuonna 2018.

Puolueettoman Eurovent Certita Certificationin -sertifointielimen (ECC) myöntämä tunnustus helpottaa ilmanvaihtolaitteiden vertailtavuutta ja luokittelua kansainvälisillä markkinoilla. ECC:n testeillä tutkitaan sekä sertifioitavien laitteiden energiatehokkuutta ja -kulutusta että lämmön talteenottoa.

- EU:n ekosuunnitteludirektiivi ja energiamerkintäasetus koskevat tuotteiden energiatehokkuutta ja samalla ne määrittävät, mitkä ovat niin sanottuja residential-koneita eli asuntokäyttöön kehitettyjä. Asuinrakennuksiin soveltuvalla laitteella tarkoitetaan konetta, jonka maksimi-ilmavirta ei ylitä arvoa 250 kuutiota tunnissa tai maksimi-ilmavirta on 250–1000 kuutiota tunnissa – ja valmistaja on ilmoittanut, että se on yksinomaan tarkoitettu asuinkiinteistöihin, kertoo Enervent Zehnderin teknologiapäällikkö Tom Palmgren.

Enervent Zehnder myy ilmanvaihtolaitteitaan Suomen lisäksi muihin Pohjoismaihin ja pohjoiseen Keski-Eurooppaan. Eurovent-sertifiointi vahvistaa yhtiön vientikauppaa.

- Saimme sertifioinnin kaikille lämmönsiirrin- ja lämpöpumpputeknologiaa hyödyntäville pienkoneillemme, jotka on tarkoitettu asuinrakennusten ilmanvaihtoon. Tarkemmin sanottuna tämä tarkoittaa malleja Pinion, Salla, Svea, Pingvin XL, Pandion, Pelican, Alta, LTR-3 sekä LTR-5.

- Meidän roolimme Zehnder-konsernissa on olla pohjoisen ilmanalan osaaja kansainvälisillä markkinoilla. Puolueettoman tahon myöntämä sertifiointi on meille vientiyrityksenä tärkeä laadun tae ympäri maailmaa. Kuten monille muillekin tuotteille, on ilmanvaihtolaitteille saatavissa kansallisia sertifiointeja. Niiden merkitys on kuitenkin vähäinen lähdettäessä kotimaan rajojen ulkopuolelle, Palmgren muistuttaa.