Porvoon sairaalan toimintaa supistetaan 21.6.-22.8.2021

Hoitohenkilökunnan sijaisten saatavuus on heikentynyt koko HUS-alueella. Lisäksi koronavirusepidemia on vaikuttanut terveydenhuollon toimintaan. Edellä mainittujen syiden vuoksi Porvoon sairaalan toimintoja on jouduttu supistamaan. Kiireellistä hoitoa tarvitsevien palvelut asetetaan etusijalle.

Vähemmän kiireellisten potilaiden odotusajat sairaalan päivystyksessä saattavat olla merkittävästi pidempiä. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että päivystykseen ohjautuu vain päivystyksellistä arviota vaativia potilaita 21.6.-22.8.2021. Ennen hakeutumista Porvoon sairaalan päivystykseen, tulee soittaa Päivystysavun numeroon 116 117 lukuun ottamatta selkeitä hätätilanteita. Hätätilanteita ovat esimerkiksi tajuttomuus, kouristelu, akuutit halvausoireet, voimakas rintakipu ja akuutti hengenahdistus. Tällöin tulee soittaa 112. Porvoon sairaalan päivystyksessä hoidetaan ainoastaan välitöntä hoitoa vaativia sairauksia. Tarkempi hoidon tarpeen arvio tehdään päivystykseen saapuessa ja on mahdollista, että tässä vaiheessa hoito ohjataan omalle terveysasemalle. Apua hoidon kiireellisyyden arviointiin saa Päivystysavun numerosta 116 117. Kiireellistä hoitoa annetaan terveyskeskusten kiirevastaanotoilla niiden aukioloaikoina. Porvoon sairaalan päivystys vastaa ensisijaisesti niiden potilaiden hoidosta, joiden vaiva ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Kiireellisen hoidon pisteet Itä-Uudenmaan kuntien alueella löytyvät seuraavista linkeistä: Porvoo Sipoo Loviisa Askola

Yhteyshenkilöt