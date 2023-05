Positiivista virettä Hämeessä

Job Shadow Day 25.5.2023 5.4.2023 09:16:34 EEST | Tiedote

Suomessa on arviolta 70 000 erityistä tukea tarvitsevaa täsmätyökykyistä osaajaa. Heistä suurin osa on valitettavasti työttöminä. Näitä osaajia valmistuu muun muassa vaativan erityisen tuen ammatillisista erityisoppilaitoksista (AMEO oppilaitokset). Hämeen alueella kyseessä olevaa koulutusta antaa Kiipulan ammattiopisto, jolla on oppilaitoksia Janakkalassa, Forssassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Riihimäellä.