Potkua parsasta - Kevään kasvikset kruunaavat Brain Food -kokousruokavalion

Radisson Blu -hotelliketju kuuluu Radisson Hotel Groupiin, joka on yksi maailman nopeimmin kasvavista hotelliryhmittymistä. Ryhmään kuuluvat Radisson Blu Hotellien lisäksi Radisson Collection, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson sekä Country Inn & Suites by Radisson -hotellit. Radisson Hotel Groupilla on toiminnassa ja rakenteilla yli 1 400 hotellia ympäri maailmaa. Radisson Blu Hotelleja on Suomessa kahdeksan, joista neljä Helsingissä sekä yksi Espoossa, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Hotellit ovat keskittyneet tarjoamaan yksilöllisiä elämyksiä, ja yhteistä niille on kansainvälisesti palkittu palvelun laatu. Kaikki Suomen hotellit ovat Green Key -sertifioituja. Radisson Hotel Group on valittu jo yhdeksänä vuonna peräkkäin maailman eettisimpien yritysten joukkoon.

Sokotel Oy on SOK:n matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö, joka operoi Suomessa seitsemää Radisson Blu Hotellia sekä neljäätoista Sokos Hotellia. Sokotel Oy toimii pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa. Radisson Blu Marina Palace Hotelin liiketoiminnasta Turussa vastaa Turun Osuuskauppa.

Satokausikalenterin missiona on edistää ja monipuolistaa kasvisten kulutus. Sesongin kasvisten ympärille rakentunut digiyhteisö tavoittaa kuukausittain yli 700 000 suomalaista ja vuodesta 2013 julkaistua seinäkalenteria on myyty jo yli 100 000 kappaletta. Lue lisää: https://www.satokausikalenteri.fi/