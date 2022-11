Povestea Romani – Suomessa asuvien romanisiirtolaisten tarinoita Oodissa joulukuussa

Sukupuolisensitiivisellä valmennuksella rohkaistaan tekemään oman näköisiä valintoja 15.11.2022 15:21:48 EET | Tiedote

Uusi sukupuolisensitiivinen käsikirja on helposti ymmärrettävä ja käytännönläheinen opas nuorten sukupuolisensitiiviseen ammatilliseen valmentamiseen. Sukupuolella on nimittäin väliä, sillä hiljainen tieto sukupuolesta vaikuttaa tapaamme toimia – kouluttautumisessa, työelämässä, elämänvalinnoissa. Käsikirja on valmistunut Diakonissalaitoksen Vamoksen Rovaniemen yksikön ESR Työtaidot -hankkeessa ja sen muotoilusta vastaa Arctic Factory. Nuorten kanssa toimivien ammattilaisten käyttöön tarkoitettua käsikirjaa ovat olleet rakentamassa myös Vamoksen nuoret itse.