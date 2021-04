Preiviikinlahdella ja Kokemäenjoen suistossa suunnitellaan lintuvesien kunnostuksia yhteistyönä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Kansainvälisen rekrytoinnin opas työnantajille on julkaistu 7.4.2021. Opas ohjeistaa kattavasti yrityksiä kansainvälisen osaajan rekrytointiin! 7.4.2021 11:52:39 EEST | Tiedote

Ensimmäisten kansainvälisten työntekijöiden rekrytointi on haaste monelle yritykselle. Kokka kohti Suomea-hanke (ESR) on tuottanut työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta yritysten rekrytoinnin tueksi oppaan kansainvälisestä rekrytoinnista. Oppaan työstämisessä on ollut mukana laaja joukko viranomaisia ja asiantuntijoita. Oppaasta löytyy kattavasti ohjeita kansainvälisen osaajan rekrytointiin, työn aloitukseen ja viranomaisasioihin. Lisäksi oppaassa käydään läpi rekrytoinnin eettisyyttä ja monimuotoisen työyhteisön hyötyjä. Opas on julkaistu sähköisenä Business Finlandin Internetsivuilla 7.4.2021.