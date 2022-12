Presidentti Halonen: Vastuullinen johtaja huomioi yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt

Presidentti Tarja Halonen on vaikuttavan kansainvälisen uransa aikana nostanut aktiivisesti esiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitystä. Hänet tunnetaan muun muassa laajaa huomiota saaneista keskustelunavauksista tasa-arvoon ja ihmisoikeuskysymyksiin liittyen.

"Pidän tärkeänä, että Suomi on ollut sukupuolten tasa-arvon kannalta uskottava vaikuttaja, koska olemme sitä tosissamme edistäneet kotimaassa ja ihan hyvällä menestyksellä. Toinen asia on se, että mikään ei ole nykyään pelkästään kansallista, vaan aina on myös kansainvälinen ulottuvuus", Halonen toteaa.

Presidentti Halosta haastatteli yritysvastuuasioihin ja vastuulliseen sijoittamiseen perehtynyt yliopistonopettaja ja väitöskirjatutkija Matleena Pietiläinen.

Suomen haasteena energia

Presidentti Halonen näkee, että siinä missä Suomi on menestynyt globaalissa vertailussa koulutuksen ja sukupuolten tasa-arvon saralla, meillä on kansakuntana kirittävää erityisesti energiaan liittyvässä kestävyydessä. Pohjoisen sijaintimme vuoksi tarvitsemme energiaa paljon, ja teollisuutemmekin on hyvin energiaintensiivistä.

Halonen näkee hyvänkin puolen hallituksen tämänsyksyisessä metsäpolitiikkaan kietoutuneessa kiistassa.

"Itse asia pysyy ajankohtaisena, ja kiistely osoittaa että asia otetaan vakavasti. Erimielisyys kuuluu politiikassa asiaan, mutta lopulta on löydyttävä kompromissi, joka välitavoitteitten kautta vie hyvään lopputulokseen."

Sota vaikuttaa globaaliin kehitykseen

Suurimpana uhkana vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiselle Halonen näkee sen, kykeneekö kansainvälinen yhteisö kehittämään maailmaa globaalisti monenkeskeiseen eli multilateraaliseen suuntaan.

"Vuosi–kaksi sitten kukaan ei pitänyt multilateraalisuuden tavoitetta mahdottomana. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuitenkin tuonut suuret uhat Eurooppaan: tiedämme sen vaikutukset Euroopan energiatilanteeseen, ja tiedämme miten se vaikuttaa Afrikan ruokatilanteeseen. Tässä multilateraalisuus on noussut esiin."

"Vaikka sama viheliäinen sota on nopeuttanut uusiutuvien energialähteiden käyttöä, on osittain menty taaksepäin, koska valikoima ei ole ollut niin hyvä energialähteiden osalta, eli kyllä se maakaasu ja jossain paikoin jopa hiilen käyttö on kuitenkin tätä päivää. Näkyy että kaikki vaikuttaa kaikkeen."

"Venäjän sanktioiminen ja sulkeminen kansainvälisistä ohjelmista ovat selkeitä keinoja, kun ei haluta käyttää aseita, mutta siitä seuraa vastasanktiot. Maailman ympäristötila kehittyy tästä riippumatta, eikä siitä saa neuvottelutaukoa."

Johtajan vastuu

Presidentti Halonen sanoo, että vastuullinen johtaja on sellainen, joka ottaa huomioon oman toimintansa lisäksi yhteisesti demokratiassa hyväksytyt pelisäännöt, mikä merkitsee kompromisseja.

Johtajana joutuu sietämään myös arvostelua.

"Ukrainan sodan seurauksena on käyty suuri keskustelu siitä, oliko sodanjälkeisen Suomen ja muun sodanjälkeisen Euroopan ajattelu rauhan maanosan rakentamisesta naiivi. Ajatuksena on ollut, että taloudellinen yhteistyö ja kaikki muukin kanssakäyminen sitoo maat toisiinsa ja noudattamaan samoja sääntöjä. No niin kuin näkyy, Venäjä on rikkonut sitä oikein pahasti."

"Voi olla, että jossain määrin naiiveja on oltu. Mutta mielestäni ajatus siitä että me erilaisin toimin sidomme maat yhteen, vaikka ne olisivat erimielisiä, mielestäni se on edelleen kannatettava asia. Se on pohja multilateraaliselle toiminnalle."

"Tätä on joutunut miettimään uudelleen tietysti, kun on ollut melkoisen ryökytyksen kohteena. Mikä mahtaa olla 30 vuoden päästä arviointi nykytilanteesta, jossa on blokkiuduttu."

Nuori: Tee oma osuutesi mahdollisimman hyvin

Mutta mitä vastuullisuus presidentti Haloselle henkilökohtaisesti tarkoittaa?

"Sitä että hommat on hoidettu kunnollisesti, jos puhutaan ihan arkikielellä. Mutta siinä on kaksi ulottuvuutta, jota nykyisten nuorten kohdalla haluan kovasti painottaa: Pitää tuntea oma vastuunsa, eli mitä minun tarvitsee ja pitää tehdä. Mutta toinen puoli on, että kukaan ei ole vastuussa yksinään."

"Usein kun keskustelen nuorten kanssa esimerkiksi ympäristötilanteesta, sanon: Sinulla on oma vastuusi. Tee mahdollisimman hyvin oma osuutesi, ja niin minäkin teen. Toisaalta ei pidä kuvitella, että vain minä olen siitä vastuussa. Ylimittainen vastuunotto lamaannuttaa. Se on epärealistista, koska maailman vastuullisuuden rakentaminen on yhteistyötä."

"Sinulla on yksi elämä, ja sinun pitää miettiä, mitä haluat sen eri sektoreilla. Esimerkiksi lastensaannista pidättäytyminen: vaikka se tietysti on jokaisen oma asia, ihan objektiivisesti arvioiden se ei ole mikään oikotie kestävään kehitykseen. Oman elämän kohtuullinen vastuullistaminen on tärkeää, ja sen näkeminen että muillakin olisi samat mahdollisuudet. Kansainvälinen solidaarisuus on yhtä tärkeää kuin yhteisvastuullisuus omassa perhepiirissä, oppilaitoksessa ja Suomessa. Muista äänestää!"

