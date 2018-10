Pressinbjudan: Estlands President Kersti Kaljulaid, Peter Vesterbacka och Anna Felländer debatterar artificiell intelligens på Hanaholmen

Hanaholmens kulturcentrum ordnar den 16 oktober ett högaktuellt seminarium om samhälle och affärsliv i den artificiella intelligensens tidevarv.

Seminariet, som går under rubriken Rethinking business: Estonia, Finland and Sweden in the age of Artificial Intelligence, fokuserar på hur dessa tre länder hanterar de utmaningar och möjligheter den artificiella intelligensen presenterar. Evenemanget arrangeras för att uppmärksamma Estlands hundraårsjubileum 2018.

På plats för att debattera ämnet är toppnamn från näringslivet, politiken och universitetsvärlden: Estlands president Kersti Kaljulaid, den världsledande AI-experten och forskaren Christian Guttmann, entreprenören Peter Vesterbacka, Tallink-koncernens VD Paavo Nõgene, Anna Felländer, rådgivare till Sveriges digitaliseringsminister och Hanken-professorn Peter Sarlin är några av namnen på talarlistan.

Seminariet modereras av Yle-producenten och nyhetsankaret Jussi-Pekka Rantanen och Milttons VD i Estland Annika Arras. Seminariespråket är engelska.

Tid: tisdagen den 16 oktober 2018, kl. 11.00-17.00

Plats: Hanaholmens kulturcentrum, Hanaholmsstranden 5, 00210 Esbo

Program

11.00 Registrering och kaffe

11.30 Introduktion

Jussi-Pekka Rantanen och Annika Arras, moderatorer

11.40 Välkommen

Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Pär Nuder, ordförande, tredje AP-fonden, direktionsmedlem, Hanaholmen

Teknologiskt drivna samhällen och vice versa

11.50 Key Note

Estlands president Kersti Kaljulaid

12.20 Estland, Finland och Sverige 3.0

Eva Hamilton, Professionell styrelseledamot

Kersti Kaljulaid, Estlands president

Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringslivsministeriet, Finland

Paavo Nõgene, VD, Tallink-koncernen

13.00 lunch

AI – fördelar och risker

14.00 – Tal

Anna Felländer, seniorrådgivare, BCG, rådgivare till Sveriges digitaliseringsminister

14.20 Hur kommer AI att utmana de nordisk-baltiska samhällena och dess medborgare?

Cecilia Borg, VD, Citerus

Anna Felländer, seniorrådgivare, BCG, rådgivare till Sveriges digitaliseringsminister

Peter Sarlin, grundare och vice-VD, Silo.AI. Professor of Practice, Svenska Handelshögskolan

Ville Sirviö, VD, Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS)

15.00 Show

Argo Vals (Live-elektronik) & Alyona Movko (visuell performance)

15.10 Paus

AI och affärslivet – hur ser det framtida arbetslivet ut?

15.40 Tal

Christian Guttmann, Professor, VP och Global AI-chef, Tieto

16.00 Hur förberedda är de nordiska och baltiska företagen på den artificiella revolutionen? Katarina Cornelius, Head of Business Transformation, Cybercom

Christian Guttmann, Professor, VP och global AI-chef, Tieto

Leo Kärkkäinen, CAIO, Nokia

Piret Mürk-Dubout, styrelseordförande, VD, flygplatsen i Tallinn (Tallinn Airport) Teemu Salmi, CIO, Digitalisering och IT, Stora Enso

Peter Vesterbacka, Entreprenör

16.40 Sammandrag, Jussi-Pekka Rantanen och Annika Arras

Vänligen meddela på förhand om du vill intervjua någon av talarna. Anmälningar med intervjuönskemål kan riktas till: kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tel.: +358 40 767 7373.

Närvarande journalister bjuds även på lunch i Hanaholmens restaurang.

Välkommen!