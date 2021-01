Prisma Jumbon työntekijöillä todettu COVID-19-koronavirustartuntoja

Jaa

Prisma Jumbon työntekijöillä on todettu kuluvan viikon maanantaista alkaen 12 COVID-19-tartuntaa. HOK-Elanto on toiminut tilanteessa sen vakavuuden vaatimalla tavalla, ohjannut työntekijät omaehtoiseen karanteeniin heti kun ensimmäiset sairastumistapaukset tulivat ilmi ja tehnyt tiivistä yhteistyötä Vantaan terveysviranomaisen kanssa. Terveysviranomaisen mukaan Jumbon Prismassa asioineiden asiakkaiden tartuntariski on pieni.

Vantaalla sijaitsevan Prisma Jumbon työntekijöillä on todettu kuluvan viikon maanantaista alkaen 12 COVID-19-tartuntaa. Altistuneet työntekijät on asetettu karanteeniin. - Terveysviranomainen ei katso asiakkaiden altistuneen. Myymäläasiointi on luonteeltaan lyhytkestoista ja myymälässä on pidetty hyvää huolta hygieniakäytännöistä sekä käytetty kasvosuojaimia. Jumbon Prisman toiminta voi viranomaisen päätöksellä jatkua normaalisti. Kaupassa nyt työskentelevät henkilöt eivät ole olleet kontaktissa sairastuneiden kanssa. Pintojen puhtaudesta ja hygieniakäytännöistä pidetään hyvää huolta, kuten aiemminkin, kertoo HOK-Elannon Prismoista vastaava toimialajohtaja Lassi Juntunen. HOK-Elanto oli yhteydessä Vantaan tartuntatautiviranomaisiin heti ensimmäisen tartunnan tultua ilmi työterveyshuollon testissä maanantaina 25.1. - Teemme päivittäin töitä, jotta kaikissa toimipaikoissamme olisi turvallista työskennellä ja asioida. Olemme ottaneet tilanteen Prisma Jumbossa hyvin vakavasti, ja ohjanneet virukselle altistuneita työntekijöitämme jo omaehtoiseen karanteeniin heti kun ensimmäiset sairastumistapaukset ilmenivät, Juntunen kertoo. HOK-Elanto ja Vantaan tartuntatautiviranomaiset ovat ohjanneet kaikki Jumbon Prismassa 30.12.2020 alkaen työskennelleet koronatestiin. Todettuihin tapauksiin liittyy muuntovirusepäily. Koska tietoa muuntoviruksen tarttuvuudesta on vielä vähäisesti, kontakteja määritellään muuntovirusepäilyn yhteydessä altistuneeksi tavallista herkemmin. HOK-Elanto suhtautuu koronatilanteeseen äärimmäisellä vakavuudella ja turvallisuuden varmistaminen on kaiken toiminnan lähtökohta. - Koronan leviämistä ehkäistään kaikissa yksiköissämme tarkoin turvatoimin. Huolehdimme hygieniasta ja siivouksesta tehostetusti, käytämme työskennellessämme aina kasvosuojaimia ja muistutamme myös asiakkaitamme maskien käytöstä ja turvaväleistä muun muassa julistein, infonäytöin ja äänikuulutuksin, Lassi Juntunen sanoo.

Yhteyshenkilöt