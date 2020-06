Prisma otti asiakkaat mukaan valikoiman suunnitteluun uudella tavalla – lasten piirustukset näkyvät tulevassa kesämallistossa

Sosiaalisessa mediassa innostusta herättävän piirustuskilpailun voittajien piirroksia tullaan näkemään Prisman lasten pukeutumisen tuotteissa ensi kesänä.

Prisman toteuttaman, alle kouluikäisille lapsille suunnatun Pienet piirtäjät -kesäkilpailun aiheena on kesä, loma, ilo ja leikki. Ajatuksena on, että lapsi saa päästää luovuutensa valloilleen ja piirtää aiheesta omalla tavallaan. Kilpailun palkinto on varsin ainutlaatuinen: voittajien piirrokset pääsevät koristamaan Prisman lasten pukeutumisen kesämalliston 2021 tuotteita.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Prisman asiakkaat ja lapset pääsevät osallistumaan lastenvaatteiden tulevan valikoiman suunnitteluun tällä tavalla. Muissa tuoteryhmissä hieman vastaavaa on jo tehty: Prisman Facebook-sivuilla asiakkaat ovat aiemmin saaneet äänestää esimerkiksi kestokassien ja pyöräilykypärien kuoseja.

”Ajatus kilpailusta lähti siitä, että lapsiperheet ovat Prismalle erittäin tärkeä kohderyhmä. Olemme aiemmin tehneet esimerkiksi konkreettisia tekoja lasten terveellisemmän syömisen puolesta, ja Prisman verkkokaupassa on voinut lahjoittaa joululahjoja vähävaraisten perheiden lapsille jo kolmena vuotena. Nyt halusimme osallistaa asiakkaita ja heidän lapsiaan entistä enemmän myös valikoiman suunnittelussa. Tarkoituksena on, että lasten omat piirrokset ja tulkinnat kesästä tuovat pienen väriläiskän valikoimiimme ensi vuonna”, kertoo valikoimapäällikkö Suvi Finnilä S-ryhmän marketkaupasta.

”Lisäksi halusimme näin poikkeusaikana kiinnittää lasten huomion iloisiin asioihin, kuten kesään, joka valikoitui kilpailun teemaksi. Piirustuskilpailu sopii tähän aikaan hyvin myös siksi, että kevään koronarajoitukset ovat lisänneet kotona harrastamisen ja piirtämisen suosiota”, Finnilä jatkaa.

Voittajat valitaan yleisöäänestyksellä

Piirustuskilpailu käynnistyi Prisman Facebook-sivuilla viime viikon perjantaina, ja se herätti välittömästi kiinnostusta asiakkaissa. Piirroksia voi lähettää 14.6. saakka, minkä jälkeen SOK:n asiantuntijat tekevät niistä esikarsinnan. Kilpailun voittajat valitsevat kuitenkin asiakkaat. Yleisöäänestys parhaista piirustuksista käynnistyy Prisman Facebookissa juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Vaatteet, joihin kilpailun voittajapiirroksia painetaan, tulevat olemaan vauvoille ja leikki-ikäisille suunnattuja kesävaatteita (koot 74-122 cm). Kaikki tuotteet tullaan valmistamaan SOK:n vakituisesti käyttämissä, vastuullisuusauditoiduissa tehtaissa. Vaatteissa tullaan käyttämään vain sertifioitua GOTS-luomupuuvillaa. Puuvillan viljelyssä ei tällöin ole käytetty haitallisia kemikaaleja tai keinotekoisia lannoitteita ja sen tavoitteena on edistää niin ympäristön kuin ihmisten hyvinvointia puuvillaketjuissa. Tuotteet tulevat myyntiin kaikkiin Prismoihin keväällä 2021.