Prisma Seppälä palvelee huhtikuun alusta 24/7 eli kellon ympäri jokaisena päivänä

Prisma Seppälä palvelee 1.4.2020 alkaen ympärivuorokautisella aukioloajalla. Aukioloaikojen laajentamisella halutaan tarjota asiakkaille mahdollisimman turvalliset puitteet asiointiin, kun asiakasmäärät tasoittuvat entisestään. Tavaravirrat ovat kasvaneet ruokakaupoissa koronaviruksen vuoksi, joten ympärivuorokautinen aukioloaika tasoittaa myös kuormien purkamista ja vauhdittaa muun muassa Kauppakassi-palvelun keräilyä.

Koronavirus on vaikuttanut merkittävästi asiakkaiden tarpeisiin tehdä ruokaostoksia viimeisten viikkojen aikana. Ravintoloiden ja koulujen ollessa suljettuina on ruokahuolto siirtynyt lähes kokonaan kotitalouksien vastuulle, mikä näkyy selvästi kotiin hankittavien ruokatarpeiden kasvuna. Osuuskauppa Keskimaa haluaa helpottaa painetta kaupoissa ja on päättänyt ottaa Prisma Seppälässä käyttöön ympärivuorokautisen aukioloajan 1.4.2020 alkaen.

− Olemme päätyneet pitämään Prisma Seppälän toistaiseksi avoinna kellon ympäri 24/7, sillä tämä on yksi tapa, jolla pystymme tasaamaan asiakasvirtoja entisestään ja myös jakamaan työtehtäviä tasaisemmin. Tavaraa tilataan näinä aikoina normaalia suurempia määriä, joten öisin, kun asiakasmäärät ovat pienempiä, on mahdollisuus keskittyä erityisesti hyllytystyöhön. Asiakkaille yön aukiolotunnit antavat mahdollisuuden asiointiin silloin, kun asiakasmäärät ja kontaktit ovat vähäisempiä, toteaa Prisma Seppälän johtaja Joonas Heiskanen.



Ympärivuorokautinen aukioloaika palvelee hyvin myös vuorotyötä tekeviä asiakkaita. Lisäksi Kauppakassi-palvelun ruuhkautumista saadaan purettua, kun keräilyä on mahdollista tehostaa hyödyntäen asiakasmääriltään hiljaisempia tunteja.

− Henkilökuntamme on ottanut muutoksen hyvin vastaan. Olemmehan jo tottuneita pitämään myymälän auki ympärivuorokautisesti, edellisen kerran joulukaupan aikaan. Yötyöhön on löytynyt hyvin innokkaita tekijöitä. Oman henkilökunnan lisäksi olemme saaneet Keskimaan toistaiseksi suljetuista ravintoloista ravintola-alan ammattilaisia meille avuksi, Joonas Heiskanen jatkaa.

Keskimaan kaikissa marketeissa on aamun ensimmäinen aukiolotunti rauhoitettu riskiryhmiin kuuluville viikon jokaisena päivänä. Ympärivuorokauden palvelevissa myymälöissämme suosittelemme niin ikään riskiryhmään kuuluville varhaista aamuasiointia, jolloin kaikki pinnat on juuri puhdistettu. Riskiryhmiin kuuluville asiakkaille halutaan taata mahdollisimman turvallinen kaupassa asiointi koronaviruksen aikaan. Prisma Seppälän ohella myös S-market Savela palvelee asiakkaita kellon ympäri. Savelassa 24/7 aukioloajat ovat olleet käytössä jo lähes vuoden.

− Tarkastelemme tilannetta jatkuvasti ja kehitämme omaa toimintaamme ja palveluita marketeissa mahdollisimman hyvin asiakkaiden tämän hetken tarpeiden mukaan. Jokaisessa myymälässämme kiinnitetään erityistä huomiota myymälän hygieniaan ja muun muassa kassoille on nyt saatu pisaratartunnoilta suojaavat pleksilasit sekä jonotustarrat muistuttamaan turvaväleistä jonottaessa. Pidennetyillä aukioloajoilla halutaan erityisesti tasoittaa asiakasvirtoja, jolla on suuri merkitys niin asiakkaiden kuin työntekijöidemmekin turvallisuuteen, kertoo Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Reima Loukkola.