Prisma Seppälän uudistuksia – käyttötavaraosaston laajennus, uudistunut Outdoor-valikoima, ovelliset kylmälaitteet sekä kerää ja skannaa -palvelu

Jaa

Prisma on lanseerannut myymälöihinsä maaliskuusta alkaen uuden laadukkaisiin retkeilyyn ja ulkoiluvälineisiin keskittyvän Outdoor-osaston ja lähtee samalla haastamaan ulkoiluvälineiden- ja vaatteiden toimialaa sekä tavoittelemaan Suomen suosituimman Outdoor-kaupan asemaa. Osana tätä panostusta Prisma Seppälän käyttötavaraosastoa on laajennettu 450 neliöllä ja valikoimia on kehitetty ulkoiluvälineiden ja -vaatteiden, kodintuotteiden sekä kukkapalvelun osalta. Lisäksi myymälän sisälle on rakennettu lasten leikkipaikka. Myymälässä on otettu käyttöön myös kerää ja skannaa -palvelu.

Prisma Outdoor -osasto tuo Prisma Seppälään laajemman valikoiman lisäksi myös uutta visuaalista ilmettä. Outdoor-osastot löytyvät myös Prisma Keljosta ja Prisma Palokasta. Kuva: Keskimaa

Prismojen uudistuneet Outdoor-osastot ovat merkittävä panostus, sillä tuotevalikoiman lisäämisen ohella myös osastojen visuaalinen ilme on muusta myymälästä poikkeava. Investoinnilla Prisma lähtee nyt tosissaan haastamaan ulkoiluvälineiden ja -vaatteiden kategorian toimialaa sekä tuomaan kuluttajille yhä laadukkaampia ulkoilusegmentin tuotteita ja laajempaa valikoimaa. − Ulkoiluun ja kotiin panostaminen on kasvava trendi myös suomalaisten kuluttajien joukossa. Etenkin Outdoor-tuotteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi. Asiakkaamme ovat toivoneet meiltä enemmän valinnanvaraa tähän tuoteryhmään, ja nyt vastaamme kysyntään, kertoo Prisma Seppälän myyntipäällikkö Sanna Hella. Käyttötavarapuolen uudistuksessa Prisma Seppälään on rakennettu kaksi kodintuotteiden shop-in-shopia: Fanni K. ja Finlayson, jotka tuovat uudentyyppistä elämyksellisyyttä käyttötavaraosastolle. Lisäksi Prisma Seppälän kukkapalvelu uudistui merkittävästi, kun myymälän yhteyteen saatiin aiemmin tänä vuonna Kukkakauppa Ilona. Paljon odotettu Angry Birds -leikkipaikka viimeistellään vielä loppukevään aikana. Selkeä muutos myymälän ilmeessä

Uusi Outdoor-osasto tuo Prisma Seppälään laajemman valikoiman lisäksi myös uutta visuaalista ilmettä. Osastolla nähdään esimerkiksi muun myymälän ilmeestä poikkeavia outdoor-henkisiä puuelementtejä, jotka erottavat ne selvästi omiksi kokonaisuuksikseen. Samalla aiemmin eri osastoilla olleet ulkoiluvaatteet- ja tarvikkeet kootaan nyt ensimmäistä kertaa selkeästi yhden kokonaisuuden alle, josta asiakkaiden on aiempaa helpompi löytää etsimänsä varuste. Asiakkaat saavat myös koulutetun henkilökunnan asiantuntemusta oikeanlaisten tuotteiden valintaan. − Outdoor-osasto on rakennettu selkeäksi ja helposti lähestyttäväksi siten, että asiakkaan on mahdollisimman helppo löytää tarvitsemansa. Osastolla on saatavilla tavallista enemmän informatiivista materiaalia ja tietoiskuja tuotteista, mikä auttaa tuotteista kiinnostuneita niiden ominaisuuksien vertailussa. Lisäksi olemme järjestäneet koulutuksia osastolla työskenteleville myyjille, minkä ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme enemmän tuotetietoutta ostopäätösten tueksi, toteaa Sanna Hella. Ovelliset kylmäkalusteet säästävät energiaa

Käyttötavarapuolen uudistuksien lisäksi Seppälän Prismassa on tekeillä laaja kylmäkalusteiden uudistus. Prisman kylmäkalusteisiin asennetaan ovet, joiden avulla kalusteista saadaan energiatehokkaammat. − Ovelliset kylmäkalusteet säästävät energiaa ja sen lisäksi niin elintarvikkeilla kuin asiakkaillamme ja henkilökunnallamme on myymälässä paremmat oltavat, kun lämpötilat säilyvät tasaisempina niin kaappien sisällä kuin myymälässäkin. Kevään aikana asennamme ovet lähes kaikkiin myymälän kylmäkalusteisiin, mikä metreissä tarkoittaa yli 250 metriä kylmäsäilytystä. Tällä on siis merkittävä vaikutus myymälän hiilijalanjälkeen, toteaa Prisma Seppälän johtaja Joonas Heiskanen. Kerää ja skannaa -palvelu laajenee Prisma Seppälään

Kaikkien näiden uudistuksien lisäksi Prisma Seppälään on otettu 3.5.2022 käyttöön Kerää ja skannaa -palvelu, jossa asiakas voi kerätä ostoksensa suoraan ostoskasseihin ja skannata ne jo myymälää kiertäessä. Kerää ja skannaa -palvelu on ollut Prisma Keljossa käytössä jo kahden vuoden ajan ja Prisma Palokkaan palvelu saatiin maaliskuussa 2022. − Olemme saaneet asiakkailta paljon kiitosta Kerää ja skannaa -palvelusta. Erityisen paljon sitä käyttävät ostoskärryjen kanssa kulkevat, paljon kerralla ostavat asiakkaat, jotka voivat kätevästi pakata tuotteita jo ostoskärryihin sijoittamiinsa ostoskasseihin. Kassalla jää sitten yksi vaihe pois, kun tavaroita ei tarvitse erikseen purkaa ja pakata uudelleen. Positiivisessa palautteessa korostuvat helppous, nopeus sekä se, miten henkilökunta on apuna uuden palvelun käytössä. Palvelu on ollut Prisma Keljossa niin pidetty, että palvelu haluttiin myös Prisma Palokkaan ja Prisma Seppälään, taustoittaa Keljon Prismajohtaja Tommi Viitanen kokemuksia.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Prisma Outdoor -osasto tuo Prisma Seppälään laajemman valikoiman lisäksi myös uutta visuaalista ilmettä. Outdoor-osastot löytyvät myös Prisma Keljosta ja Prisma Palokasta. Kuva: Keskimaa Lataa Kuva: Keskimaa Lataa Kuva: Keskimaa Lataa Kuva: Keskimaa Lataa Kuva: Keskimaa Lataa

Linkit