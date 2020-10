Professori Eeva Furman on Vuoden YK:n ystävä

Vuoden YK:n ystävä -kunniamaininta myönnetään professori Eeva Furmanille 19.10. alkavalla YK-viikolla. Kunniamaininta myönnetään nyt neljännen kerran. Edellinen Vuoden YK:n ystävä oli Tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kunniamaininnan myöntää Suomen YK-liiton YK:n ystävät -verkosto.

EMBARGO, julkaisuvapaa 18.10.2020 klo 6

Professori Eeva Furman toimii ympäristöpolitiikkakeskuksen johtajana Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). Hän on myös Suomen kestävyyspaneelin puheenjohtaja. Furman saa kunniamaininnan mittavasta työstään kestävän kehityksen edistämisen parissa. ”Olen tehnyt koko työikäni kansainvälistä ympäristönsuojelua. Olen nähnyt, että se on rauhantyötä.”

Furman on arvioinut YK:n asettamassa 15 huippuasiantuntijan riippumattomassa ryhmässä kestävän kehityksen tilaa. Ryhmä selvitti neljän vuoden ajan sitä, mitä maiden ja YK:n pitäisi tehdä, jotta maailman kehitys saataisiin murrettua kestävälle polulle. Tutkijaryhmä antoi raporttinsa maailman johtajille viime vuonna ja totesi tilanteen todella vakavaksi. ”Tarvitsemme isoa yhteiskunnallista murrosta”, sanoo Furman. ”YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toimivat muutoksen kompassina.”

Vuoden YK:n ystävän valinnan tekee YK:n ystävät -verkoston johtotiimi. YK:n ystävien tavoitteena on vahvistaa suomalaisten YK-osaamista ja tehdä tunnetuksi Suomen YK-politiikkaa.

Kunniamainintaa juhlistetaan Agenda - Art 2030 -taidetapahtuman avajaisten yhteydessä.

YK täyttää tänä vuonna 75 vuotta. Kansainvälistä YK:n päivää vietetään 24. lokakuuta.

YK:n ystävät -verkoston johtotiimiin kuuluvat vuonna 2020:



Professori Helena Ranta (puheenjohtaja)

Toimitusjohtaja Gunvor Kronman

Koulutusalan asiantuntija Ritva Semi

Toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen

Yrittäjä Peter Vesterbacka

EU-, ulko- ja puolustuspolitiikan asiantuntija Jari Haapiainen

Global Compact Finlandin pääsihteeri Lenita Toivakka



YK-viikkoa juhlistetaan muun muassa Agenda - Art 2030 -taidetapahtumalla. YK-viikon kaikki tapahtumat löytyvät YK-liiton verkkosivuilta.