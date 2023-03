Professori Jouko Rikkisen uutuus on kaikkien aikojen ensimmäinen kenttäopas, joka esittelee Suomen uhanalaiset kasvit

Monen kasvilajin tulevaisuutta uhkaavat lehtojen ja harjumetsien hakkuut, soiden ojitus tai niittyjen, ketojen ja muiden avoimien paikkojen umpeenkasvu. Myös ilmastonmuutos uhkaa etenkin tunturikasveja. Tällä hetkellä joka neljäs Suomen kasvilajeista on uhanalainen. Monet niistä ovat aina olleet harvinaisia, mutta toiset vähentyneet vasta viime aikoina.

Jouko Rikkisen helppokäyttöinen opas esittelee parhaita esimerkkejä meillä esiintyvistä uhanalaisista kasveista. Lajeista ja niille tyypillisistä elinympäristöistä on laadukkaat ja tunnistamista helpottavat valokuvat. Kunkin kasvilajin yhteyteen on merkitty sen uhanalaisuusluokka ja suojelutaso.

Kirja on ensimmäinen suomalaisia uhanalaisia kasveja esittelevä kenttäopas, ja se sopii tietolähteeksi maanomistajille, luontoharrastajille ja opiskelijoille.

Kirjassa mielenkiintoiset ja näyttävät esimerkkilajit esitellään niiden elinympäristöjen mukaisessa järjestyksessä: metsät, suot, vedet ja rannat, niityt ja muut perinneympäristöt, kalliot ja tunturit. 168-sivuisen kirjan sivuilla on laadukkaiden elinympäristökuvien lisäksi valokuvat noin 250 uhanalaisesta lajista. Useimmat niistä ovat kauniskukkaisia tai muuten koristeellisia siemenkasveja.

Jouko Rikkinen (s. 1961) on Helsingin yliopiston kasvitieteen professori. Hän on ansioitunut tietokirjailija ja luontovalokuvaaja. Rikkinen on aiemmin julkaissut mm. kirjat Metsät Suomen luonnossa ja Suot Suomen luonnossa.

