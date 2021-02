Professori Mikko Siponen kutsuttiin Melbournen yliopiston kunniaprofessoriksi

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan professori Mikko Siponen on kutsuttu australialaisen Melbournen yliopiston tietojärjestelmätieteen kunniaprofessoriksi. Melbournen yliopisto lukeutuu maailman arvostetuimpiin yliopistoihin.

Kunniaprofessori vastaa kunniatohtorin arvonimeä, mutta annetaan pääasiassa henkilöille, joilla on jo tohtorin arvo ja professuuri. Esimerkiksi Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Al Gore on Melbournen yliopiston kunniatohtori.

Professori Siposella on kaksi tohtorin tutkintoa. Hän on kansainvälisesti arvostettu tietojärjestelmätieteen tutkija ja lukeutuu tietoturvan hallinnan siteeratuimpien tutkijoiden joukkoon. Tietojärjestelmätieteen tutkijoiden kansainvälisessä vertailussa Siponen on ollut vuosia Euroopan parhaita alan johtavan järjestön AIS:n (Association for Information Systems) ranking-listalla.

Professori Siponen on saanut useita arvostettuja kunniamainintoja. Näihin lukeutuu muun muassa arvonimi ja palkinto, joita pidetään korkeimpana kunnianosoituksena, jonka tutkija voi saada Kiinassa. Palkinto annetaan vain harvoin ulkomaalaisille - tyypillisesti Nobelisteille.

Suomessa professori Siponen on kutsuttu Suomen Tiedeakatemian jäseneksi ainoana tietojärjestelmätieteen tutkijana. Turun yliopiston tutkimuksessa 2019 vertailtiin suomalaisia professoreja kansainvälisissä tiedelehdissä julkaistujen artikkelien perusteella. Tässä laatuvertailussa professori Siponen noteerattiin toiseksi Liiketaloustieteellisellä erityisalalla.