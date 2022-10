Professori Petteri Taalas on Vuoden YK:n ystävä

Professori Petteri Taalas on toiminut Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteerinä vuodesta 2016 alkaen. Aiemmin hän on toiminut Suomen ilmatieteenlaitoksen pääjohtajana vuosina 2002-2015 lukuun ottamatta vuosia 2005-2007, jolloin hän työskenteli WMO:ssa kehitysyhteistyön ja alueellisen yhteistyön johtajana.

Professori Taalas on toiminut useissa merkittävissä kansainvälisissä tehtävissä: Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) hallintoneuvoston jäsenenä, hallitustenvälisen YK:n ilmastopaneelin Suomen IPCC-ryhmän puheenjohtaja, EU:n tiedepaneelin varapuheenjohtajana sekä Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT:in hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Kuluneina vuosina Professori Taalaksella on ollut merkittävä rooli sekä WMO:n että YK:n uudistamisessa. WMO:n asiantuntijuutta ja sektoreiden välistä yhteistyötä on vahvistettu vastaamaan paremmin toisiinsa linkittyviin ja lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin sekä edistämään Pariisin ilmastosopimuksen ja Sendain katastrofiriskien vähentämiseen tähtäävän sopimuksen käytäntöönpanoa ja kestävää kehitystä. Taalaksen kaudella on vahvistettu tutkimuspohjaista toimintaa ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä yhteistyötä yritysten kanssa. YK:n pääsihteeri António Guterres on nimittänyt Taalaksen YK:n ilmastoydinryhmän jäseneksi, ja vuonna 2019 hän johti ilmastohuippukokouksen tiederyhmää. WMO:n pääsihteeri Taalas on yksi YK:n toimialajärjestöjen johtajista muodostuvan johtoryhmän (Chief Executive Board, CEB) 31:stä jäsenestä.

Kunniamainintaa juhlistetaan Keskustakirjasto Oodissa klo 13.30 alkavassa YK-päivän juhlatilaisuudessa.

Vuoden YK:n ystävän valinnan tekee YK:n ystävät -verkoston johtotiimi. YK:n ystävien tavoitteena on vahvistaa suomalaisten YK-osaamista ja tehdä tunnetuksi Suomen YK-politiikkaa.

Verkosto on perustettu vuonna 2017 ja sen toimintaa ohjaa johtotiimi, johon YK-liiton hallitus on kutsunut YK-asioita laaja-alaisesti seuraavia henkilöitä.

YK:n ystävät -verkoston johtotiimin jäsenet:

Professori Helena Ranta (puheenjohtaja)

Toimitusjohtaja Gunvor Kronman

OAJ:n erityisasiantuntija Ritva Semi

Toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen

Yrittäjä Peter Vesterbacka

EU-, ulko- ja puolustuspolitiikan asiantuntija Jari Haapiainen

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka

Professori Eeva Furman

Aiemmat Vuoden YK:n ystävän kunniamaininnan saajat:

2017 Presidentti Tarja Halonen

2018 Presidentti Martti Ahtisaari

2019 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

2020 Professori Eeva Furman

2021 YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtaja, juristi Anne Nuorgam

