Profinderin toimitusjohtajaksi Ville Honkimäki: päätehtävänä voimakkaan kasvun jatkuminen

Ville Honkimäki on nimitetty tietopalveluyritys Profinderin toimitusjohtajaksi. Honkimäki on aiemmin työskennellyt b2b- ja b2c-datan parissa niin kotimaassa kuin kansainvälisissä hankkeissa. "Toimialan edistyksellisimmän yrityksen ruoriin tarttuminen sytyttää."

"Olen ollut yli kymmenen vuotta kasvattamassa loppuasiakkaan saamaa arvoa data- ja konsultointibisneksessä." Ville Honkimäen mukaan tietopalvelujen liiketoiminnassa ratkaisevaa on yhä edelleen datan laatu.

"Profinder panostaa tinkimättömästi sekä datan laatuun että riittävään määrään. Pystymme auttamaan yritysten tärkeimmän pääoman ‒ asiakastiedon ‒ tuloksellista käyttöä ja tietysti löytämään uusia asiakkaita. Yli miljoona päivittyvää yritystiedon kontaktia ovat esimerkki Profinderin halusta johtaa toimialan kehitystä", Honkimäki sanoo.

Profinder on kasvamassa viime vuoden noin kahden miljoonan liikevaihdosta yli neljään miljoonaan. Syksyn 2020 aikana yritys on tehnyt paljon rekrytointeja myyntiin ja tuotekehitykseen. Työntekijöitä on nyt runsaat kaksikymmentä, kun viime vuonna työskenneltiin suurelta osin vielä viiden hengen voimin. Resurssien kasvaessa ja tuotekehityksen uusien innovaatioiden avulla ensi vuodellekin odotetaan merkittävää kasvua.

"Vahvuutemme kilpailussa ovat lisenssipalvelujemme kiitelty helppokäyttöisyys, ainutlaatuiset toimialaratkaisut sekä datan korkea laatu. Toimitamme dataa polttoaineeksi, ja olemme asiakkaidemme kanssa jalostamassa sitä ymmärrykseksi loppuasiakkaista."

"Lupaamme kehittää uusia tapoja käyttää monipuolista ja ajantasaista tietopankkiamme ja parannamme sen kattavuutta jatkuvasti."

Tietopalvelujen markkinan kasvuksi arvioidaan seuraavan vuoden aikana b2b-datassa 14 prosenttia, b2c-datassa 6 prosenttia ja luotto- ja maksuviivetiedossa 8 prosenttia.