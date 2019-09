Programmet för Helsinki Education Week har publicerats – över 200 evenemang att välja bland

Lukiolaiset vahvasti mukana Helsingin kaupungin opetussuunnitelmatyössä 25.9.2019 15:59:39 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelman (LOPS) uudistustyö on aloitettu. Taustalla on elokuussa 2019 voimaan tullut lukiolaki. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää lukiolaisten hyvinvointia, ja tähän pyritään muun muassa nuorten osallisuutta vahvistamalla. Opetussuunnitelmaa työstetään entistä enemmän nuorten omista lähtökohdista, ja opiskelijat ovat ensimmäistä kertaa uudistustyössä mukana.