Psykologiliitto mukana yli 81 000 palkansaajan ja kymmenen kaupungin lakossa

Psykologiliiton jäsenistä lakossa ovat oppilas- ja opiskeluhuollon psykologit kaikissa 10 lakkokaupungissa. Vantaan kaupungilla lakossa ovat kaikki psykologit.

Viikon kestävä, 9. toukokuuta päättyvä lakko alkaa tiistaina kymmenessä kaupungissa: Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa sekä Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Lakon piirissä on yhteensä yli 81 000 palkansaajaa, kun myös ammattiliitot JHL ja Jyty lakkoilevat JUKOn kanssa samaan aikaan samoilla paikkakunnilla. Lakko onkin ennennäkemättömän laaja, sillä lakossa on jopa joka viides kuntien 425 000 palkansaajasta.

Julkinen sektori tarvitsee vetovoimatekijöitä

Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen painottaa, että poikkeuksellisen laajoilla lakoilla pyritään vauhdittamaan kunta-alan sopimuskiistan ratkaisua.

– Julkisella sektorilla varsinainen ongelma ei ole työvoimapula vaan se, että ammattitaitoiset ihmiset lähtevät. Tarvitaan siis vetovoimatekijöitä ja siksi palkkaohjelma on välttämätön. Julkisen sektorin toimivuuden kannalta ja jotta SOTE-uudistus saadaan edes jotenkin maaliin, on myös työnantajan tultava vastaan. Työelämä ei voi olla yksipuolista sanelua vaan aitoa yhteistyötä.

Julkisen sektorin palkat ovat jääneet selvästi jälkeen yksityisen sektorin palkoista. Psykologeille myös työaika on kynnyskysymys. Nykyisessä inflaatiotilanteessa jo hylätyssä valtakunnansovittelijan esityksessä ollut työajan pidennys ilman korvausta olisi ollut palkanalennus.

– Lakko on viimeinen toimenpide, mutta tässä tilanteessa kaikki keinot on käytettävä. Mielenterveyden kriisi tarvitsee osaajia ja psykologien saatavuus kunta- ja hyvinvointisektoreilla on turvattava. Siksi tarvitsemme työn houkuttelevuutta lisäävän palkkaohjelman sekä joustoa ja johtamisosaamista myös julkiselle sektorille. Valitettavasti tämän ymmärtäminen vaati tällä kertaa myös työtaistelutoimenpiteitä, Lipsanen summaa.