Psykologiliitto opiskelijoiden mielenterveyspäivänä: Korkeakoulujen opintopsykologit lakisääteisiksi

Perustason mielenterveyspalvelut kuuluvat kaikille – Suomen Psykologiliiton aluevaalitavoitteet 24.11.2021 10:19:50 EET | Tiedote

Hyvinvointialueiden on laitettava perustason mielenterveyspalvelut kuntoon, korostaa Suomen Psykologiliitto aluevaalitavoitteissaan. Hyvinvointialueella on velvollisuus tarjota toimivat perustason mielenterveyspalvelut kaikenikäisille. Jokaisella kansalaisella on tarvittaessa oltava oikeus psykologin arvioon, tutkimukseen ja hoitoon.