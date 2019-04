Psykoterapian laaturekisterissä jo yli tuhannen psykoterapian seuranta

Äärimmäiset aivovaltimoiden ohitusleikkaukset hoituvat HUSissa 17.4.2019 09:24:59 EEST | Tiedote

Kansainvälisessä neurokirurgisessa julkaisusarjassa juuri julkaistujen tutkimustulosten perusteella harvinaisissa aivovaltimoiden ohitusleikkauksissa on onnistuttu hyvin. Leikkaukset on Suomessa keskitetty HUSiin, missä on hoidettu potilaita myös ulkomailta.