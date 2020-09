Puheenjohtaja Antti Palola STTK:n edustajistossa: STTK toivoo budjettiriihestä päätöksiä pidemmän aikavälin elvytykseen

Tiedote

Suomen hyvä koronatilanne on monen tekijän summa.

- Hallituksen, viranomaisten, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja vastuullisten kansalaisten toimin Suomessa on kaikkiin muihin maihin verrattuna hyvä tautitilanne. Terveys edellä on menty, ja STTK:n mielestä marssijärjestys on ollut oikea. STTK kiittää kaikkia ”arjen sankareita”, jotka koronakriisissä ovat pitäneet omissa työtehtävissään muista huolta ja usein oman terveytensä – jopa henkensä – vaarantaen.

Tänään STTK:n edustajistossa puhuneelta Antti Palolalta terveyden toissijaiseksi asettava ajattelu ei saa kannatusta.

- Yhteiskunnallinen keskustelu pyörii ymmärrettävästi yhä enemmän talouden ja työllisyyden ehdoilla, mutta STTK:n mielestä terveys on edelleen tärkeintä. Ilman toimivaa taloutta, työpaikkoja ja verotuloja ei ole hyvinvointivaltiota, mutta poikkeusoloissa on eri järjestys. Hallituksen viimeviikkoinen päätös matkustusrajoitusten lieventämisestä on ymmärrettävä, mutta koska matkustamien myötä tartunnat todennäköisesti lisääntyvät, on erityisen tärkeää turvata jo nyt riittämätön hoitohenkilöstön määrä.

Talouden ja työllisyyden näkymien synkistyessä Palola ennustaa päättäjille vaikeita aikoja. Viimeksi tänään saatiin huonoja uutisia palkansaajille, kun Neste Oy ilmoitti aloittavansa selvityksen jalostamotoimintojen lakkauttamista Naantalissa.

- Talouden ja työllisyyden turvaaminen ei silti tarkoita vaihtoehdotonta politiikkaa. Erityisesti elinkeinoelämän ja opposition suunnalta esitetyt keinot ovat ainoastaan pitkäaikaisia haaveita sopimusyhteiskunnan, nykyisen työmarkkinajärjestelmän ja yleissitovuuden nakertamiseksi sekä paikallisen sopimisen lisäämiseksi ohi työ- ja virkaehtosopimusten. Tälle tielle ei pidä lähteä, Palola varoittelee.

STTK on huolissaan työmarkkinajärjestöjen välillä vallitsevasta luottamuspulasta.

- Kun ei ole luottamusta, ei ole neuvottelukumppania, Palola tiivistää.

Budjettiriihestä STTK toivoo elvyttäviä toimenpiteitä.

- Sopeuttamisen aika on myöhemmin. Esimerkiksi EU:n elvytyspaketti luo tähän mahdollisuuksia samoin kuin Suomen koronan oloissa ennakoitua parempi talous- ja työllisyystilanne. Elvytyksessä on huomioitava pidemmän aikavälin tarpeet kuten osaamisen ja koulutuksen vahvistaminen, ilmastonmuutokset torjunta ja kansainvälisen rekrytoinnin helpottaminen, Palola listaa.

Paljon puhuttu työttömyysputken poistaminen ei saa STTK:lta kannatusta.

- Maailmanlaajuisessa kysynnän kriisissä työttömyysturvan leikkaaminen tai eläkeputken poistaminen eivät luo uusia työpaikkoja eivätkä vahvista työllisyyttä. Mahdollisessa keskustelussa on silloin varmistettava ja turvattava ikääntyvien asema työelämässä. Hyvinvointi-Suomi tarvitsee kaiken ikäiset tekijänsä ja nykyistä pidemmät työurat.

