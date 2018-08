Puheohjauksella voi nyt tilata pizzaa myös Suomessa – Kotipizzan ja Pivon Alexa-pilotti ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa

Suomessa voi tilata pizzaa nyt myös Amazonin Alexa-tekoälyllä. Puheohjauspilotti on ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa. Kotipizza on toteuttanut palvelun yhteistyössä OP Ryhmän kehittämän Pivon kanssa.



Pizzan voi tilata puheohjauksella elokuun alusta alkaen. Amazonin Alexa on tekoäly, joka toimii puheohjauksella. Alexaa voi pyytää etsimään verkosta esimerkiksi lempikappaleen, reittiohjeita tai ohjata kodin toimintoja.

Kotipizza ja Pivo haluavat esitellä uuden tavan tilata pizzaa ja samalla laskea kynnystä uuden teknologian kokeiluun. Asiakas aktivoi tilaamisen sanomalla Alexalle: ” Open Kotipizza game”, jolloin Alexa arpoo käyttäjälle pizzatäytteet. Kun asiakas hyväksyy Alexan ehdotuksen, voi hän tilata pizzan. Mahdollisuus voittaa ilmainen pizza on voimassa elokuun loppuun saakka. Alexa-toiminnallisuus on rakennettu pelilliseen muotoon, jotta palvelun kokeileminen olisi houkuttelevaa ja hauskaa.

– Puheohjaus on yleistymässä ja se on tulevaisuudessa merkittävä osa ihmisten arkea. Nyt jo 20 prosentilla Yhdysvaltain aikuisväestöstä on käytössään älykaiutin ja on ennustettu, että määrä nousee 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Erilaisten tuotteiden tilaaminen ja maksaminen helpottuvat entisestään tällaisten palveluiden ansiosta, sanoo Kotipizza Groupin Digi & Data Manager Johanna Kuosmanen.

– Vaikka Alexan käyttö on Suomessa vielä vähäistä johtuen osin siksi, että palvelu toimii toistaiseksi vain englanniksi, haluamme olla etujoukoissa kokeilemassa uusia tapoja kehittää asiakaskokemusta.

Kotipizza tuottaa Alexa-toiminnallisuuden yhteistyössä Pivon kanssa. Kotipizza ja Pivo toivat markkinoille vuosi sitten myös Suomen ensimmäisen pikaviestivälitteisen maksusovelluksen Kotibotin.

– Uudet käyttöliittymät, kuten puheohjaus, arkipäiväistyvät ja tulevat osaksi kaupankäyntiä. Pivo on päässyt kehittämään uusia maksamisen tapoja yhdessä Kotipizzan kanssa ja yhteistyö on ollut todella herkullista, sanoo OP:n uusien liiketoimintojen johtaja Masa Peura.

– Innovatiivisten digitaalisten palveluiden kokeileminen on osa Kotipizzan edelläkävijyyden ja tekemisen kulttuuria. Testilaboratoriomme käy kuumana kokeillessaan uutuuksia. Uudet palvelut vahvistavat asiakaskokemusta Kotipizzassa. Niiden avulla tulemme asiakkaan luo, missä ja milloin tahansa, sanoo Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen.