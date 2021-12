Puhtausala kiinnostavaksi -hanke on vuoden 2021 teko

Puhtausala kiinnostavaksi eli Puhki-hanke on edistänyt alan tunnettuutta nuorten, maahanmuuttajien ja alanvaihtajien keskuudessa. Hankkeessa toimittiin läheisessä yhteistyössä muun muassa peruskoulun opettajien ja opojen, kotoutumiskouluttajien, uraohjaajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Puhki-hankkeessa kehitettiin puhdistuspalvelualan oppimisympäristöjä, osaamisen tunnistamismenetelmiä sekä työpaikoilla järjestettävää koulutusta yhteistyössä alan yritysten kanssa. Lisäksi hankkeessa tiedotettiin alan monipuolisista työmahdollisuuksista ja avoimista työpaikoista.

Työvoiman turvaaminen keskiössä

Hankkeen tavoitteena on ollut alan koulutuksen vetovoimaisuuden kasvattaminen ja sen kautta osaavan työvoiman turvaaminen tulevaisuudessa. Hankkeessa tuotetut materiaalit ja hankkeen aikaiset webinaarit ovat tuoneet esille monipuolisesti digitaalisten välineiden ja sovellusten käyttömahdollisuutta sekä työpaikoille että oppilaitoksiin.

”Finalistien joukko oli erittäin hyvä, joten kaikki olivat ehdottomasti ansainneet paikkansa loppukilpailussa. Päädyin valitsemaan voittajaksi Puhki-hankkeen, koska se on nostanut esimerkillisesti keskiöön nuoret, maahanmuuttajat ja alanvaihtajat. Hanke on antanut muun muassa peruskoulujen opinto-ohjaajille alasta laajan tietopaketin, jota he voivat hyödyntää monipuolisesti, eli hankkeesta on paljon sekä koulutuksellista että viestinnällistä hyötyä myös valtakunnallisesti. Maahanmuuttajat ovat tärkeä potentiaali suureen työvoimapulaan Suomessa. Hanke on myös hyvä esimerkki usean toimijan ja sidosryhmän tekemästä arvokkaasta yhteistyöstä – yhdessä saadaan aina enemmän aikaan. Lämpimät onnittelut voittajalle”, sanoo Tampereen Messut -konsernin toimitusjohtaja Hannu Vähätalo.

Puhtausala entistä paremmaksi

Ehdolla vuoden teoksi olivat myös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Riverian puhtausalan lehtori Seija Ikonen ja Sodexon digitaalinen järjestelmä, joka ohjaa ja tehostaa puhtaanapidon toimintaa.

Puhtausalan vuoden teko on tehnyt merkittävällä tavalla puhtausalasta entistäkin paremman kuluneen vuoden aikana. Puhki-hankkeella on aidosti monipuolista ja valtakunnallista käyttöarvoa, ja hankkeen koko toimialaa palvelevat tuotokset ovat vapaasti käytettävissä verkkosivuilla www.puhki.fi.

Kaksivuotisen hankkeen toteuttivat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Careeria sekä SSTL Puhtausala ry. Lisäksi hankkeessa on yhteistyökumppanina Kotityöpalveluyhdistys ry. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston ja ELY-keskuksen osarahoittama.

Kiitä siivoojaa tänään

Tänään vietetään myös Puhtauspäivää. Puhtauspäivä on valtakunnallinen teemapäivä, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota siivoustyön merkityksellisyyteen. Tänä vuonna on jälleen erityisen tärkeää kiittää puhtausalan ammattilaisten tekemää työtä, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä työpaikoilla, kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa. Tempaukseen voi osallistua kiittämällä oman yhteisönsä siivoojaa. Oman kiitoksensa voi jakaa myös sosiaalisessa mediassa hastagilla #kiitäsiivoojaa.