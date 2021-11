Pullopostia mereltä - Meripäivien kirjoituskilpailu on käynnissä 1.11.2021 - 28.2.2022

Kotkan Meripäivät ja Aviador Kustannus järjestävät 1.11.2021 - 28.2.2022 kirjoituskilpailun. Pullopostia mereltä -kilpailu on osa Kotkan Meripäivien 60-vuotisjuhlavuotta ja sen aiheena on ”meri”. Kilpailuun voi osallistua pseudonyymisti max. 12 liuskaa / 30 000 merkkiä pitkällä lyhytproosalla. Lyhytproosaksi määritellään novellit, muistelmat, esseet, kertomukset. Kirjoituskilpailun voittaja palkitaan 2 000 eurolla ja tuomariston valitsemat tekstit tai teksti julkaistaan Aviador Oy:n kustantamassa teoksessa Pullopostia mereltä.

- Tulin katsoneeksi julkaisemiemme kirjojen kansia ja nimiä. Tein havainnon, että varsin monessa kirjassamme oli nimessä ja aiheessa meri. Siitä tuli mieleen ajatus lähestyä Meripäiviä kirjoituskilpailuidealla. Tärkeänä viestinviejänä toimi osaltaan pyhtääläinen runoilija Ville Vanhala, Aviador Kustannuksen Vesa Tompuri kertoo.

- Kirjoituskilpailu on hieno lisä Kotkan Meripäivien 60-vuotisjuhlan ohjelmaan. Meri kilpailun aiheena on varmasti monelle tekstejä harrastuksenaan tai ammatiksi kirjoittavalle hyvä inspiraation lähde - samoin kuin meille Meripäiville. Tuomariston valitsemista teksteistä koottava Pullopostia mereltä -teos jää muistoksi meille juhlavuodesta. Teos tulee myös myyntiin yleisölle, Kotkan kaupungin tapahtumapäällikkö Tiina Salonen vinkkaa.

Voittajateksti julkaistaan Kotkan Meripäivillä 2022.

Kilpailun säännöt tiedotteen lopussa sekä osoitteessa:

https://meripaivat.com/info/pullopostia-merelta-kirjoituskilpailu/



Lisätiedot

Tiina Salonen

tapahtumapäällikkö

Kotkan Meripäivät

p. 0400 608 997

tiina.salonen@kotka.fi

www.meripaivat.com

Vesa Tompuri

kustantaja

Aviador Kustannus

+358 50 591 6059

vesa@aviador.fi

http://www.aviador.fi/

Pullopostia mereltä -kirjoituskilpailu

Järjestäjinä Aviador Oy ja Kotkan Meripäivät



Kilpailun varsinaisessa tuomaristossa ovat: kustantaja Vesa Tompuri, kulttuurijohtaja Tomi Purovaara, kirjailija Laura Laakso, kirjailija Jouni Tossavainen ja Suomen kansallismuseon intendentti Pia Paukku. Kilpailun pääpalkinto on 2 000 euroa. Tuomaristo voi harkintansa mukaan jakaa myös kunniamainintoja kirjapalkinnoin. Lisäksi tuomaristo valitsee teksteistä osan julkaistavaksi Pullopostia mereltä -teokseen. Kirjoituskilpailun teemana on meri.



Kirjoituskilpailun säännöt

1. Kilpailun pääpalkinto on 2 000 euroa. Tuomaristo voi harkintansa mukaan jakaa myös kunniamainintoja kirjapalkinnoin. Pääpalkinto ei ole verovapaa.

2. Tuomariston valitsemat tekstit tai teksti julkaistaan Aviador Oy:n kustantamassa teoksessa Pullopostia mereltä.

3. Kilpailuun osallistuvien tekstien tulee olla A4-arkeille, vain yhdelle puolelle koneella kirjoitettuja. Tekstien maksimisivumäärä on 12 liuskaa/30 000 merkkiä. Samaan kokonaisuuteen kuuluvat liuskat on numeroitava. Kirjoituksella tulee olla nimi. Käsinkirjoitettuja tekstejä ei hyväksytä. Sama kirjoittaja voi osallistua kilpailuun vain yhdellä tekstillä. Kilpailutöitä ei palauteta, joten niistä on syytä ottaa kopio omaa käyttöä varten.

4. Kilpailuun voi osallistua max. 12 liuskaa/30 000 merkkiä pitkällä lyhytproosalla. Lyhytproosaksi määritellään novellit, muistelmat, esseet, kertomukset. Kilpailun teemana on meri.

5. Esiraati lukee kilpailuun lähetetyt teokset ja valitsee niistä enintään 50 tekstiä varsinaisen raadin luettavaksi. Varsinainen tuomaristo valitsee teksteistä voittajatekstin, sekä tekstit julkaistavaan teokseen ja mahdolliset kunniamaininnat.

Esiraati:

kustantaja Vesa Tompuri, kirjailija Laura Laakso ja kirjailija Jouni Tossavainen.

Varsinainen tuomaristo:

kustantaja Vesa Tompuri, kulttuurijohtaja Tomi Purovaara, kirjailija Laura Laakso, kirjailija Jouni Tossavainen ja Suomen kansallismuseon intendentti Pia Paukku.

6. Kilpailuaika on 1.11.2021 - 28.2.2022. Kaiken materiaalin tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Kilpailun tulos julkistetaan Kotkan Meripäivillä 2022 (vk 30).

7. Tekstien lähetys pseudonyyminä:

Tuomaristo käsittelee kilpailuun osallistuvat tekstit nimettöminä, jonka vuoksi kirjoitukset on varustettava nimimerkillä. Sähköpostitse lähetetyn tekstin liitetiedostossa ei saa olla yhteystietoja. Yhteystiedot liitetään mukaan sähköpostin viestiosuuteen.

Kirjeitse lähetetyissä teksteissä nimimerkin henkilötietojen (nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero) pitää olla näkymättömissä mukaan liitetyssä kirjekuoressa, jonka päälle osallistuja kirjoittaa nimimerkkinsä, kirjoituksensa nimen ja liuskamäärän.

8. Toimitusosoite sähköpostitse:

meripaivat@kotka.fi

Viestin aiheeksi Meripäivien kirjoituskilpailu

Postitusosoite printatuille teksteille:

Aviador Kustannus/Kulttuurikulma

Vironkatu 12

00170 Helsinki

Kirjeen aiheeksi Meripäivien kirjoituskilpailu.