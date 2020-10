Punainen Risti avaa auttavan puhelimen Vastaamon asiakkaiden tueksi

Suomen Punaisen Ristin auttava puhelin on auki tänään sunnuntaina klo 15-21 numerossa 0800 100 200. Auttava puhelin on tarkoitettu kriisiavuksi Vastaamon tietomurrosta kärsiville asiakkaille. Maksuton palvelu on suomeksi. Maanantaista lähtien puhelimeen voi soittaa klo 9-21.

Auttavaan puhelimeen vastaavat Punaisen Ristin henkisen tuen koulutetut vapaaehtoiset. Keskustelu on täysin luottamuksellista. ”Auttava puhelin on tarkoitettu tietomurron aiheuttamien tunteiden ja tuntemusten käsittelemiseen sekä tukemaan henkistä selviytymistä tilanteessa, sanoo Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän johtaja Atte Varis. Punainen Risti avaa auttavan puhelimen viranomaisten pyynnöstä. Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron kohteena ovat olleet tuhansien ihmisten potilastiedot. ”Turvallisuusympäristömme muuttuessa olemme uudenlaisessa tilanteessa myös auttajina. Tärkeintä on, että voimme kaikissa tilanteissa tarjota nopeasti tarvittavaa apua, Suomen Punaisen Ristin kotimaan valmiustoiminnan päällikkö Aki Pihlaja sanoo.” Apua voi saada myös Rikosuhripäivystyksen puhelinpalvelusta sekä Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta: https://www.riku.fi/palvelut/rikosuhripaivystys-116-006/ https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/kysymyksia-ja-vastauksia-identiteettivarkauden-tai-tietovuodon-uhrille Lisätietoja: Viestinnän asiantuntija Noora Kero 040 581 1063