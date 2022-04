PunaMusta Media Oyj hankki lisäväriä konserniinsa ostamalla näkyvyysratkaisujen osaaja Coloron

Yritysosto tukee PunaMusta Media -konsernin strategiaa, jonka päämääränä on toimia yritysten kokonaisvaltaisten erottuvien markkinoinnin ratkaisujen vastuullisena kumppanina.

- Colorolla on vaikuttava osaaminen täsmällisesti asiakkaan tarpeeseen vastaavien näkyvyysratkaisujen osaajana, mikä tukee loistavasti konsernimme strategiaa. Kaupan myötä saamme myös lisäkapasiteettia esimerkiksi myymälämateriaalien suunnitteluun ja tuotantoon, sillä Colorolla on Suomen suurin silkkipainokapasiteetti display-tuotteiden valmistamiseen. Asiakkaiden näkyvyystarpeisiin pystytään vastaamaan kokonaisvaltaisesti, laadukkaasti ja ripeällä vauhdilla, kertoo PunaMusta Median näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan.

PunaMusta Median näkyvyys- ja painoliiketoiminnan muodostamaan PunaMusta-yritysperheeseen kuuluvat painotuotteistaan tunnetun PunaMusta Oy:n lisäksi tapahtumien ja yritysnäkyvyyden ratkaisujen ammattilainen PunaMusta PixMill, valaistusten ja digitaalisten näyttöratkaisujen osaaja Profilight, verkkopalvelujen ja verkkokauppojen huippuosaaja PunaMusta Digital sekä brändinhallinnan ja digitaalisen aineistonhallinnan ammattilainen Gredi.

- Coloron liiketoiminta perustuu kohtaamisiin, ja osana PunaMusta-yritysperhettä pystymme tekemään asiakaskohtaamisista entistäkin vaikuttavampia. Palveluvalikoimaamme kuuluvat nyt perinteisten näkyvyysratkaisujen, kuten myymälä-, tila- ja tapahtumaratkaisujen lisäksi erilaiset jättiscreenit, liikkuvaa kuvaa hyödyntävät seinät, katot ja lattiat, rakennusten ulkovalaistukset ja näyttävät projisoinnit. Näkyvyystarpeissa ei ole tarvetta kääntyä kenenkään muun puoleen. Meiltä saa kaiken tarvittavan suunnittelusta asennuksiin, kertoo Coloron kehitysjohtaja Sampsa Lilja.

- Myös arvot yhdistivät. Colorossa on koko sen historian ajan panostettu vastuullisiin toimintatapoihin ja materiaaleihin, ja on tärkeää, että hyvin tehty työ jatkuu ja siihen panostetaan myös osana PunaMusta-yritysperhettä. Yrityskauppa on todella iloinen ja tervetullut asia niin yhtiön kuin asiakkaidemmekin puolesta.

Yrityskaupan taustalla on PunaMusta Media -konsernin vuonna 2021 uudistettu strategia. Konserni tavoittelee voimakasta kasvua ja palveluvalikoiman laajennusta asiakkaidensa markkinoinnin kokonaisvaltaisena kumppanina.

- Näkyvyysratkaisuihin panostaminen on luonteva askel konsernimme kehityksessä. Tavoitteemme on, että yhdistämme kivijalan ja digitaalisen kaupankäynnin yhdeksi läpinäkyväksi kokonaisuudeksi asiakkaillemme. Olemme jälleen ottaneet askeleen kohti tavoitettamme, kertoo PunaMusta Median toimitusjohtaja Raimo Puustinen.