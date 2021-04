PunaMusta Media Oyj teki huhtikuussa kaksi yrityskauppaa uudistuneen strategiansa mukaisesti

Jaa

PunaMusta Media Oyj osti tänään 30.4. visuaalisten näkyvyysratkaisujen, valaistusten ja projisointien osaaja Profilight Oy:n osakekannasta 70 prosenttia. Tehdyllä kaupalla konserni täydentää tarjontansa kattamaan kokonaisvaltaisesti yleisötapahtumien, messujen, festivaalien ja julkisten tilojen näkyvyysratkaisut.

Yritysosto tukee PunaMusta Media -konsernin uudistunutta strategiaa, jonka päämääränä on toimia yritysten kokonaisvaltaisten erottuvien markkinoinnin ratkaisujen kumppanina ja laadukkaiden digitaalisten palvelujen tarjoajana.

− Nyt meiltä saa yhdeltä luukulta kaikki yrityksen näyttävään ja laadukkaaseen näkyvyyteen tarvittavat elementit. Tavoitteemme on olla kokonaisvaltainen markkinointiratkaisujen kumppani asiakkaillemme, ja Profilight täydentää osaamisemme esimerkiksi tapahtumien, ostoskeskusten ja ulkomainonnan ratkaisuissa. Palveluvalikoimaamme kuuluvat nyt perinteisten näkyvyysratkaisujen, kuten myymälä-, tila- ja tapahtumaratkaisujen lisäksi erilaiset jättiscreenit, liikkuvaa kuvaa hyödyntävät seinät, katot ja lattiat, rakennusten ulkovalaistukset ja näyttävät projisoinnit − aina laitteiden toimituksesta ja teknisestä suunnittelusta sisällöntuotantoon ja asennuksiin saakka, kertoo PunaMusta Median näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan.

− Olen todella iloinen niin yhtiön kuin asiakkaidemmekin puolesta – pääsemme tekemään upeita ja vielä entistä kattavampia ratkaisuja olemassa oleville ja uusille asiakkaille yhdistämällä Profilightin, PunaMusta PixMillin ja PunaMustan osaamiset yhdeksi kokonaisuudeksi. Mitä meiltä on puuttunut, PunaMustalla jo on, ja toisinpäin – nyt vain luovuus on näkyvyysratkaisujen rajana, kertoo Profilightin perustaja Mika Yli-Jyrä.

PunaMusta Media -konserni vahvistaa strategiansa mukaisesti myös kyvykkyyttään digitaalisten palvelujen tarjoajana. PunaMusta Oy on omistanut lähes kahden vuoden ajan 51 prosenttia PunaMusta Digital -yhtiöstä, ja 20.4. tehdyllä yrityskaupalla loput 49 prosenttia PunaMusta Digitalista siirtyi yhtiön perustaneelta Miika Haavistolta ja Hanna Kutschkelta PunaMusta Median omistukseen.

− Myös tämän yrityskaupan taustalla on konsernin uudistunut strategia, jonka mukaisesti yhtiön keskittyy entistä voimakkaammin muun muassa teknologiseen kehitystyöhön, digitaalisen liiketoiminnan edistämiseen sekä yhtenäiseen, asiakaskeskeiseen yritys- ja johtamiskulttuuriin, joka perustuu tiedolla johtamiseen, kertoo PunaMusta Median toimitusjohtaja Raimo Puustinen.

PunaMusta Media -konserni tavoittelee voimakasta kasvua ja palveluvalikoiman laajennusta digitaalisissa palveluissa, ja strategian toteuttamisen onnistumisessa PunaMusta Digitalin ja Profilightin osaamiset ovat keskeisessä roolissa.

− Meidän on rakennettava uutta kivijalkaa sellaisten osaamisten ympärille, joilla menestymme myös tulevaisuuden yhä digitalisoituvammassa maailmassa. Jo aiemmin tehdyissä yritysostoissa on tunnusteltu tätä maaperää, mutta nyt suuntaamme digitaalisiin palveluihin huomattavasti entistä vahvemmin ja päämäärätietoisemmin, summaa Puustinen.