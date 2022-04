PunaMustan organisaatiomuutoksen tueksi uudet johtajat Kaukokiidolta ja Postilta

Meriläinen työskenteli ennen PunaMustaa Postissa Head of Strategyna ja sitä ennen Altialla. Maijala puolestaan on toiminut viimeiset yhdeksän vuoden ajan Kaukokiidolla ja siirtyi PunaMustaan myyntijohtajan tehtävästä.

PunaMusta Oy on osa PunaMusta Media -konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaa. Uudet johtajat pääsevät jättämään oman kädenjälkensä uudistuvaan näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kokonaisuuteen, jonka strategian mukaisena tavoitteena on toimiminen yritysten kokonaisvaltaisten markkinoinnin ratkaisujen kumppanina.

- PunaMustalla on vahva palveluvalikoima, jonka avulla voidaan tuottaa asiakkaille ylivoimaista hyötyä. Myynnin tehtävänä on jatkossa esitellä ja paketoida tuo hyöty entistä paremmin. PunaMustan strategiana on keskittyä asiakaskokemukseen, johtaa tiedolla ja kehittää myyntiä. Pääsen hyödyntämään tässä osaamistani, Timo Maijala sanoo.

Myös Ilkka Meriläistä houkutteli mahdollisuus päästä rakentamaan uutta.

- PunaMustalla on rohkeutta lähteä uudistamaan asioita, ja uuden rakentaminen sopii myös omaan tyyliini ja asenteeseeni. Minulla on kiinnostava rooli tuotannon kokonaisvaltaisessa vastuussa: miten voimme toimia fiksuimmin ja kustannustehokkaimmin ja tuottaa asiakkaille eniten hyötyä, Meriläinen sanoo.

Vastuullisuus on PunaMustalla ja koko konsernissa isossa roolissa. Maijala ja Meriläinen kertovatkin PunaMustan arvojen sopivan yhteen heidän omiensa kanssa.

- PunaMusta on etenkin ympäristövastuullisuudessa pitkällä. Vastuullisuus on tänä päivänä yritysten avaintekijä ja tärkeässä roolissa myös työnantajamielikuvan kannalta, Maijala painottaa.

Vahvaa muutosjohtajuutta

Rekrytointien taustalla on iso strateginen ja kulttuurinen muutos, joka käynnistyi PunaMusta Mediassa viime vuonna.

- Emme ole enää tuotantolähtöinen organisaatio vaan asiakkaiden kokonaisvaltainen kumppani. Muutoksen tueksi kaivattiin kokeneita muutosjohtajia, jotka osaavat johtaa henkilöstä modernilla tavalla, kertoo PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

- Kumpikaan uusista johtajistamme ei ole tältä alalta, joten saamme heiltä myös uutta näkökulmaa. Heillä on iso rooli strategian läpiviennissä ja melko vapaat kädet saavuttaa yhdessä asetetut tavoitteet.