PunaMustasta Suomen Palloliiton yhteistyökumppani seuraavalle neljälle vuodelle

Painoalan vahva osaaja PunaMusta ja Suomen Palloliitto ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä PunaMusta on tukemassa kotimaista jalkapalloa Suomen Palloliiton kumppanina seuraavan 4-vuotiskauden ajan. Kumppanit ovat sopineet myös yhteistyöstä koskien Palloliiton näkyvyyttä ja markkinointia: PunaMusta toimittaa jatkossa kaikki Suomen Palloliiton mainospainamiseen ja suurkuvanäkyvyyteen liittyvät tuotteet sekä muut painoalan tuotteet.

Kotimainen PunaMusta on painotalo, jonka toiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja mainospainamisesta, suurkuvatulostuksesta sekä digitaalisen yritysnäkyvyyden kehittämisestä. Yhtiö on laajentunut voimakkaasti viimeisen vuoden aikana eri puolille Suomea yritysostojen kautta.

- Olemme toimineet paikallistasolla suomalaisen jalkapallon tukijana jo pitkään ja nyt halusimme laajentaa tukeamme koskemaan kotimaisen jalkapallon kehitystä koko Suomessa. Vastuullisuus on meille tärkeä arvo ja näemme Suomen Palloliiton merkityksen ja vahvan työn, niin kasvatus- ja harrastustoiminnassa sekä kilpa- ja huippu-urheilun tukemissa, hyvin tärkeäksi nimenomaan vastuullisuuden näkökulmasta. Jalkapallon avulla voidaan nuoria ohjata hienon harrastuksen pariin, missä korostuvat terveet elämäntavat, liikunnallisuus ja sosiaalisuus, toteaa PunaMusta Media Oyj:n markkinointijohtaja Kaija Oksanen.

Oksanen näkee yhteistyön Suomen Palloliiton kanssa hyvin merkittävänä yhtiön brändin vahvistamisessa.

- Tavoitteenamme on voimakas kasvu kotimaassa sekä asiakaskokemuksen kehittäminen, ja uskomme, että Suomen Palloliiton kanssa tehtävä yhteistyö tuo meille pitkäjänteistä näkyvyyttä, jonka avulla voimme tuoda esille vahvaa, kotimaista osaamistamme, Oksanen korostaa.

Palloliiton osalta nyt solmittu yhteistyösopimus on myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Variksen mukaan monella tapaa merkittävä.

- Jaamme saman arvopohjan PunaMustan kanssa ja sen myötä tämä yhteistyö on hyvin luontevalla pohjalla. Odotamme sopimuksen tarjoavan paljon positiivista molemmilla osapuolille. Lisäksi ihan konkreettisella tasolla PunaMustan kaltainen kumppani on meille merkittävä. Olemme jo saaneet erinomaisia näyttöjä siitä, miten ammattitaitoisesti ja tehokkaasti PunaMustan palvelut toimivat, Varis kertoo.

Avainlippu-yrityksenä tunnettu PunaMusta Oy on yksi Suomen suurimmista painoalan ja yritysnäkyvyyden ammattilaisista, jonka osaamista ovat kaikki painoalan tuotteet niin mainospainamisesta suurkuviin kuin myös asiakas- ja aikakauslehtiin. Yhtiön arvona on vastuullisuus: PunaMusta on sitoutunut hiilijalanjälkensä vähentämiseen 20%:lla vuoteen 2025 mennessä. PunaMusta on osa pörssilistattua PunaMusta Media -konsernia, joka kuuluu Laakkonen Yhtiöihin. Konsernin painotoimialan palveluksessa on yli 450 alan parasta osaajaa ja sen liikevaihto oli noin 71 miljoonaa euroa (2018). punamusta.com



Suomen Palloliitto on harrastajamäärältään Suomen suurin urheilun lajiliitto, joka vastaa maamme jalkapallo- ja futsaltoiminnasta sekä sen kehittämisestä. Suomessa on jo 140 000 rekisteröityä pelaajaa ja jalkapallon kanssa on viikoittain tekemisissä noin 500 000 suomalaista. palloliitto.fi