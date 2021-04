Punkkikausi on alkanut – koiranomistajan kannattaa ottaa nämä asiat huomioon

Koiranomistajan on syytä olla taas tarkkana luonnossa liikkuessaan. Kevään lämmön mukana tulevat myös punkit.

Punkit eli puutiaiset heräävät keväällä, kun päivälämpötila ylittää +5°C. Erityisesti tiheässä kasvillisuudessa viihtyvät punkit odottavat sopivaa ohikulkevaa eläintä, johon voivat tarttua kiinni. Koirille onkin hyvä tehdä punkkitarkastus jokaisen ulkoilun jälkeen.

Punkkeja vastaan suositellaan hankkimaan punkkien estolääke joko eläinlääkäriltä tai apteekista. Punkkien torjuntaan tarkoitettuja valmisteita on monia erilaisia, joten koirallesi sopivaa valmistetta etsiessä kannattaa käyttää asiantuntija-apua. Punkkien estolääkkeillä voi olla myös haittavaikutuksia, kuten ruoansulatuskanava- tai hermostoperäisiä oireita ja paikallisia ihon yliherkkyysreaktioita, mutta niiden esiintyminen on erittäin harvinaista. Tarvittaessa ole aina yhteydessä eläinlääkäriin.

Koiraan kiinnittynyt punkki tulee irrottaa mahdollisimman pian, etteivät punkin mahdollisesti levittämät sairaudet siirry koiraan. Punkinpurema voi aiheuttaa koiralle esimerkiksi anaplasmoosia ja borrelioosia, jotka ovat bakteeriperäisiä infektiosairauksia. Näiden siirtyminen punkista koiraan kestää useita tunteja. Koirilla harvinaisempi puutiaisaivokuume sen sijaan voi siirtyä jo muutamissa minuuteissa.

Parhaiten punkin irrottaminen koirasta onnistuu punkkipihdeillä, joilla punkkia tartutaan mahdollisimman läheltä ihoa ja poistetaan se kiertävällä liikkeellä. Punkkikausi kestää Suomessa yleensä huhtikuusta lokakuun loppuun, mutta lämpiminä talvina kausi voi olla pidempikin.

Varo myös kyitä ja ampiaisia

Punkkien lisäksi kevään saapumisen myötä kyyt ja ampiaiset heräilevät. Keväällä kyyt hakeutuvat lämpimille paikoille keräämään lämpöä. Kesän tultua ne vetäytyvät suojaisampiin paikkoihin, kuten niitylle, josta niitä on vaikeampi havaita. Kyyn purema on vaarallisin keväällä, koska silloin kyseessä on usein nuori kyy. Jos kyy puree koiraa, ota välittömästi yhteys lähimpään eläinlääkäriin. Kyyn pureman aiheuttamia oireita ovat voimattomuus, väsymys, kuolaaminen ja toisinaan oksentelu. Oireisiin vaikuttaa muun muassa koiran koko, ikä ja terveys, puremakohta sekä kyyn erittämän myrkyn määrä.

Myös ampiaisen pisto voi olla koiralle vaarallinen. Usein ampiainen pistää koiraa päähän tai käpäliin. Seurauksena voi olla allerginen reaktio. Jos oireet ovat voimakkaita, kuten nopeasti lisääntyvää turvotusta, kutinaa, oksentelua, heikkoutta tai hengitysteiden turpoamista, on hakeuduttava ripeästi eläinlääkäriin. Lievissä tapauksissa ampiaisen pistoon voi koirallakin käyttää kortisonia sisältäviä kyytabletteja suun kautta. Pistokohta on hyvä myös puhdista.