Puolet nuorista pitää metsäalaa tärkeänä ilmastonmuutoksen torjumisessa - alan mahdollisuudet silti osin tuntemattomia

Metsäteollisuuden ekologiset tuotteet ja kestävä metsänhoito hillitsevät ilmastonmuutosta. Puolet nuorista pitääkin metsäalaa tärkeänä ilmastonmuutoksen torjumisessa (Nuorten metsäbarometri 2019), mutta moni ei tunne alan tarjoamia urapolkuja. Laaja koulukampanja tuo alan mahdollisuuksia näkyviksi maaliskuussa.

Metsäteollisuuden yhteisen Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan tavoitteena on lisätä alan tunnettuutta. Kevään aikana toteutettavassa kampanjassa metsäalan ammattilaiset kertovat 8.-luokkalaisille alan opiskelu- ja työmahdollisuuksista, vastuullisuudesta sekä puusta valmistettavista tuotteista.

Vuodesta 2013 lähtien järjestetyssä kampanjassa on mukana 350 koulua. Ilmoittautumisten perusteella kampanja tavoittaa 28 000 oppilasta eli noin puolet ikäluokasta. Kouluissa käyvät lähettiläät työskentelevät metsäalalla hyvin erilaisissa tehtävissä tehdastuotannosta ylimpään johtoon.

- On erityisen hienoa, että kampanjassa on mukana hyvin erilaisista taustoista tulevia lähettiläitä. Ketkäpä olisivat parempia kannustamaan nuoria metsäalalle kuin ammattilaiset itse. Jokainen voi löytää urapolkunsa metsästä, sanoo kampanjaa koordinoiva Reetta Pilhjerta Metsäteollisuus ry:stä.

Kestävä tulevaisuus tarvitsee uusia tekijöitä

Metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 42 000 työntekijää, joista neljännes eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana. Eläköitymisten lisäksi investoinnit lisäävät osaavan työvoiman tarvetta.

Koulukampanjan ydinviesti on, että metsäalalla riittää töitä ja kouluttautumalla alalle pääsee kehittämään kestäviä ratkaisuja uusiutuvasta raaka-aineesta.

- Nuorten metsäbarometrin mukaan ilmastonmuutos on nuorten yleisin huolenaihe. Metsäalalla tehdään merkityksellistä työtä kestävän tulevaisuuden eteen, Pilhjerta kertoo.

Metsäteollisuus ry koordinoi koulukampanjaa. Kampanjaa toteuttavat lisäksi Suomen Metsäyhdistys, DS Smith, Koskisen Oy, Kotkamills Oy, Metsä Group, Pölkky Oy, Sappi Finland I Oy, Stora Enso Oyj, Tornator Oyj, UPM Kymmene Oyj sekä Versowood Oy.

Lisätietoja: Reetta Pilhjerta, asiantuntija, osaaminen ja vetovoima p. 040 675 1765, reetta.pilhjerta@forestindustries.fi

Kampanjan sivusto: www.mahdollisuuksienmetsa.fi

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:

Mika Mäkinen, viestintäjohtaja, 050 555 3425



Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

Contact in Communications:

Mika Mäkinen, Communications Director, mobile +358 50 555 3425