Purettavaksi suunnitellut betonitalot pienentävät rakentamisen hiilijalanjälkeä

Nopsajalka-tiimistä uusi keino asunnottomuuden kitkemiseksi 27.2.2023 13:10:33 EET | Tiedote

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Asunnottomuuden poistamisen tavoitteeksi on asetettu vuosi 2027. Tavoitteiden toteutumiseksi vaaditaan uusia keinoja, joista yksi lupaavimmista on moniammatillinen, liikkuvan tuen Nopsajalka-tiimi, jonka toimivuutta on testattu vuoden 2020 syksystä alkaen. Kokeilusta on nyt valmistunut tutkimusraportti, joka on toteutettu Tampereen yliopistossa. Raportin tulokset ovat tärkeä osa asunnottomuustyön kehitystä Suomessa.