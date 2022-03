Lehdistötiedote 18.3.2022 kello 8.30

Puuelementoinnin edelläkävijä LapWall Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North -markkinapaikalle

LapWall Oyj (”LapWall”, ”Yhtiö”), puuelementtien valmistaja ja toimialansa suunnannäyttäjä, suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”Listautuminen”) vuoden 2022 aikana.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan ensisijaisesti osakeannista, jossa LapWall laskisi liikkeeseen uusia osakkeita. Suunnitellun osakeannin koko on alustavasti noin 5 miljoonaa euroa. LapWall suunnittelee käyttävänsä Listautumisannilla kerättävät varat liiketoiminnan ja tuotantokapasiteetin kasvun tukemiseen, mahdollisiin yritysostoihin sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

LapWall on rakennustuoteteollisuusyhtiö ja Euroopan suurin puuelementtien valmistaja

LapWall Oyj on suomalainen vuonna 2011 perustettu puuelementtien valmistaja ja rakennustuoteteollisuusyhtiö. Yhtiön päätuotteita ovat puiset seinäelementit yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, lämpimät kattoelementit, kattoelementtijärjestelmät sekä julkisivuelementit. LapWall on Yhtiön johdon käsityksen mukaan toimialan suurin puuelementtien valmistaja Euroopassa.

LapWallin kehittämä LEKO®-puuelementointijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden elementoida muun muassa rivi-, pari- ja kerrostalot, hoiva- ja päiväkodit, koulut sekä liiketilat ja teollisuusrakennukset. Yhtiön johto katsoo, että LEKO®-puuelementointijärjestelmän avulla rakentamisessa on mahdollista yhdistää helppous, nopeus, laatu ja riskienhallinta. LEKO®-puuelementointijärjestelmä sisältää noin 50 vakiotuotetta, joilla sekä suuret että pienet rakennukset voidaan elementoida kustannustehokkaasti. Puuelementit ovat rakenneratkaisuiltaan ja detaljeiltaan vakioituja ja standardoituja. Puuelementtien koko, verhoukset ja aukotukset ovat kuitenkin yksilöllisiä, minkä takia elementit soveltuvat asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

LapWallin päätoimipaikka on Pyhännällä ja Yhtiön tehtaat sijaitsevat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä ja toimipisteet Oulussa ja Vantaalla. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 130 henkilöä. Vuonna 2021 Yhtiön liikevaihto oli 35,5 miljoonaa euroa, käyttökate 6,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa.

LapWall osti helmikuussa 2022 Termater Oy:n kattoelementtiliiketoiminnan sekä Termaterin käyttämät Vetelissä sijaitsevat tehdaskiinteistöt. Termater suunnittelee, valmistaa ja asentaa kertopuurunkoisia kattoelementtejä teollisuuden, liikerakentamisen, koulujen, liikuntatilojen ja maatalouden tarpeisiin. Termater Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 12,9 miljoonaa euroa. Liiketoimintakauppa huomioiden LapWallin vuoden 2021 tilintarkastamaton pro forma -liikevaihto oli noin 48,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 4,8 miljoonaa euroa.

LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen kommentoi:

”LapWall valmistaa puuelementtejä, joita voidaan käyttää monipuolisesti sekä suurissa että pienemmissä rakennuksissa. Olemme siirtäneet merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tuotantolaitoksessa tapahtuvaan rakentamiseen. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan, tasalaatuisen ja ympäristöystävällisen rakentamisen.

Puutuotteet soveltuvat lähes kaikkeen uudis- ja korjausrakentamiseen. Puurakenteita voidaan käyttää eri käyttötarkoituksissa niin korkeissa kerrostaloissa kuin hallimaisissa rakennuksissakin. Puu on jo nykyisellään hallitseva materiaali Suomessa pientalo- ja yksikerrosrakentamisessa ja uskomme vahvasti, että sen rakentaminen kerrostalorakentamisessa vauhdittuu, kun hiilijalanjälki tulee osaksi rakentamismääräyksiä vuoteen 2025 mennessä.

Puurakentaminen on ekologista uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, ja sen osuus kaikesta rakentamisesta tulee näkemyksemme mukaan kasvamaan lähivuosina merkittävästi. Puu rakennusmateriaalina on kokonaiselinkaaren aikana ympäristöystävällinen ja hiilidioksidia sitova vaihtoehto. Toimintamme on sertifioidusti hiilinegatiivista, mistä olemme erityisen ylpeitä.

Strategianamme ja tavoitteenamme on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin. Uskomme vahvasti, että osaamisellamme ja megatrendien tuella meidän on mahdollista luoda vahvat edellytykset liiketoimintamme kasvattamiselle tulevaisuudessa. Puurakentamisen kasvu ja rakentamisen tiukentuva sääntely sekä ympäristövaatimukset tukevat näkemyksemme mukaan puuelementoinnin kasvua tulevina vuosina. Suunnitellulla listautumisannilla kerättävät varat tukisivat kasvutavoitteitamme ja toimintamme laajentamista.

Globaali turvallisuusympäristö on muuttunut voimakkaasti viime viikkojen aikana. Koemme kuitenkin tärkeäksi, että tässäkin tilanteessa katsomme eteenpäin ja huolehdimme liiketoimintamme kehittämisestä. Näin pystymme omalta osaltamme tukemaan suomalaista omistajuutta, luomaan kasvua ja työpaikkoja.”

Strategia – LapWall on rakentajan paras kaveri

LapWallin strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin.

LapWallin strategiset kulmakivet vuosille 2022–2026 ovat seuraavat:

LapWall valmistaa LEKO®-puuelementtejä

- Toimitukseen kuuluu aina elementtisuunnittelu ja kuljetuspalvelu

- Lisäksi Yhtiö tarjoaa puurakennesuunnittelu- ja asennuspalveluita

- Toimitukseen kuuluu aina elementtisuunnittelu ja kuljetuspalvelu

- Lisäksi Yhtiö tarjoaa puurakennesuunnittelu- ja asennuspalveluita

LapWall on rakennustuoteteollisuusyhtiö

- LapWall elää tehtaistaan, jotka valmistavat seinäelementtejä yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, kattoelementtejä, kattoelementtijärjestelmiä sekä julkisivuelementtejä

- LapWall elää tehtaistaan, jotka valmistavat seinäelementtejä yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, kattoelementtejä, kattoelementtijärjestelmiä sekä julkisivuelementtejä

LapWallin asiakkaina ovat rakennusliikkeet ja rakennuttajat

- Yhtiö ei tee kuluttajakauppaa

- Yhtiö ei tee kuluttajakauppaa

LapWallin kilpailuetuna on tehokkuus, tuotteistettu LEKO®-palvelu ja vastuullisuus

- LapWall LEKO®-puuelementointijärjestelmä on ammattilaisten tuntema tavaramerkki

- Elementointijärjestelmä mahdollistaa rakentamisen siirtämisen nykyaikaisiin tehtaisiin, jossa työt tapahtuvat säältä suojassa ja ympäristöystävällisesti

LapWallin strategiset kärkiteemat, joilla se pyrkii saavuttamaan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa, ovat seuraavat:

Investoinnit tuotantokapasiteetin laajentamiseksi ja uusi osavalmistustehdas Tuotannon automatisointi ja ohjelmistorobotiikan kehitys Markkinaosuuden kasvattaminen kaikissa tuoteryhmissä Elementointiasteen kasvattaminen Mahdolliset valikoidut yritysostot

LapWallin keskeiset vahvuudet ja kilpailuedut

LapWallin johdon käsityksen mukaan Yhtiön keskeisiä vahvuuksia ovat:

Puuelementoinnin suunnannäyttäjä

Sertifioidusti CO 2 -negatiivinen tuotanto

-negatiivinen tuotanto Ylivoimainen tehokkuus automatisoidun tuotannon ja volyymin kautta

Sitoutunut ja kokenut johto

Hyvät edellytykset kasvaa kannattavasti investoimalla kapasiteettiin

Megatrendit ja regulaatio tukevat liiketoiminnan kasvua

Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

LapWall tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä

Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa pääosin orgaanisella kasvulla

Strategiajaksolla myös yritysostot ovat mahdollisia

Tavoitteena on ylläpitää vahvaa kannattavuutta keskipitkällä aikavälillä

LapWallin keskipitkän aikavälin tavoitteena on ylläpitää noin 12–15 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA)

LapWallin tavoitteena on jakaa osinkoina 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta

Muun muassa Yhtiön strategian mukaiset investoinnit sekä tuloskehitys ja tulevaisuudennäkymät vaikuttavat osinkojen maksamiseen ja määrään tulevaisuudessa

Keskeisiä tunnuslukuja

(Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) 1.1.2021–31.12.2021 LapWall Oyj

FAS 1.1.2020–31.12.2020 LapWall Oyj

FAS Liikevaihto, 1 000 euroa 35 4661 31 2081 Käyttökate (EBITDA), 1 000 euroa 6 114 3 728 % liikevaihdosta 17,2 % 11,9 % Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1 000 euroa 4 760 2 350 % liikevaihdosta 13,4 % 7,5 % Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa 4 3581 1 9481 % liikevaihdosta 12,3 % 6,2 % Tilikauden voitto (tappio), 1 000 euroa 3 3311 -3 0881 % liikevaihdosta 9,4 % -9,9 % Omavaraisuusaste, % 44,1 % 33,6 % Nettovelkaantumisaste, % 17,7 % 69,6 % Oman pääoman tuotto, % 53,3 % -47,9 % Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 112 100 1 Tilintarkastettu



Tiedotustilaisuus

LapWall järjestää medialle tarkoitetun tiedotustilaisuuden tänään 18.3.2022 kello 10.00 alkaen webcast-lähetyksenä. Kutsu tilaisuuteen on lähetetty medialle Nasdaq Helsingin toimesta.

Neuvonantajat

Suunnitellun listautumisannin Pääjärjestäjä on Aktia Alexander Corporate Finance Oy. Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Yhtiölle vastaa BLF Asianajotoimisto Oy. IR Partners Oy on Yhtiön viestinnällinen neuvonantaja.

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen

puhelin: +358 40 532 5694

sähköposti: jarmo.pekkarinen@lapwall.fi

