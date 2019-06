Puukauppa käy tasaisena – puusta ratkaisuja moniin haasteisiin

Vasta julkaistussa hallitusohjelmassa metsät ja niiden kestävä käyttö nähdään ratkaisuna ja tärkeänä osana ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-toukokuussa puuta yksityismetsistä 14,1 miljoonaa kuutiota, mikä on saman verran kuin viiden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvo. Viikoittaiset ostomäärät ovat olleet tasaisesti 0,5 ja 1,0 miljoonan kuution välillä.

Kuitupuun ostomäärä, 8 miljoonaa kuutiota, oli 10 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-toukokuussa. Tukkien ostomäärä oli 5,6 miljoonaa kuutiota, mikä on 27 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Puulla on nyt hyvä kysyntä

Kesän koittaessa puulla on hyvä kysyntä ja etenkin kesällä korjattavia kohteita kannattaa tarjota aktiivisesti.

Mänty- ja kuusitukin keskikantohinta oli 6–7 prosenttia alempi kuin vuosi sitten ja koivutukin 3 prosenttia alempi. Mäntykuitupuun kantohinta oli 5 prosenttia korkeampi kuin viime toukokuussa ja kuusi- ja koivukuitupuun 2–3 prosenttia korkeampi.

Toukokuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 57–60 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 40 ja 62 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 45 euroa kuutiolta ja vaihteli 28 ja 52 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17–20 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 12 ja 26 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Metsistä ratkaisuja moniin haasteisiin

Metsät, metsäteollisuus ja hyvä metsänhoito ovat avainasemassa irtauduttaessa fossiilitaloudesta ja torjuttaessa ilmastonmuutosta. Myös vasta julkaistussa hallitusohjelmassa metsät ja niiden kestävä käyttö nähdään ratkaisuna ja tärkeänä osana ilmastonmuutoksen vastaista työtä, ei ongelmien lähteenä.

Metsäteollisuus haluaa luoda jatkossakin hyvinvointia koko Suomeen.

– Metsät ovat hallitusohjelmassa isossa roolissa. Suomen metsät voivat hyvin ja puun jalostuskäyttöä voidaan lisätä edelleen kestävästi. Samalla pidetään huolta metsien hiilivarastosta, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

