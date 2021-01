Puukauppa kiri loppuvuonna lähes edellisvuoden lukemiin

Uusiutuvien raaka-aineiden mahdollisuudet huomioitava kiertotalouden toteuttamisessa 13.1.2021 11:56:30 EET | Tiedote

Tänään julkistettu ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi on tervetullut avaus, mutta se ei huomioi riittävästi uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön pohjaavan biotalouden laajoja mahdollisuuksia. Kiertotalouden edistäminen on tärkeä yhteinen tavoite, jonka toteutuksen tulee olla linjassa muiden talous-, ympäristö- ja ilmastotavoitteiden sekä näihin liittyvien strategioiden kanssa. Metsäteollisuus on toiminut kiertotalouden periaatteiden mukaisesti jo pitkään ja kehittää resurssitehokkuuttaan jatkuvasti.