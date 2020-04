Puutarha tarjoaa mielekästä puuhaa koronan takia eristäytyneille perheille

Julkisilla paikoilla liikkumista on rajoitettu toukokuun puoliväliin saakka koronaviruksen vuoksi. Sisällä eristyksissä istuminen käy helposti monelle raskaaksi ja tekemisestä voi olla puutetta. Kevät onkin monelle pelastus, kun lämpimät säät sallivat pihan kevätkunnostuksen aloittamisen. Näin pääsiäisen aikaan kannattaa myös tarkastaa, että syksyllä valmistuneet pihat ovat varmasti sopimuksen mukaisia, muistuttaa Keskuskauppakamarin hyväksymä piha- ja vihertöiden HTT tavarantarkastaja Pertti Pehkonen.

Leudon talven ansiosta suomalaiset pääsevät tänä keväänä varhain kesäpihan valmisteluun. Pertti Pehkosen mukaan nyt on oiva hetki aloittaa puutarhan siivoaminen talven jäljiltä.



”Pihan kuntoa on hyvä tarkastella ajoissa. Omenapuista ja marjapensaista voi leikata turhat versot pois, myös kuusi- ja pensasaidat kannattaa siistiä. Niitä voi tehdä ihan koko perheen voimin. Lapset tykkäävät haravoida ja aikuiset voivat tehdä vähän raskaampia hommia”, Pehkonen sanoo.



Pehkonen kertoo parin vuoden takaisesta tutkimuksesta, jossa kerrotaan joka kolmannen suomalaisen kokevan puutarhanhoidon tärkeäksi. Tutkimuksen mukaan jopa 70 prosenttia suomalaisista hankkii puutarhatuotteita vuoden aikana. Viime vuosina vihannesten ja hedelmien omatoiminen kasvattaminen on lisännyt suosiotaan.



”Nyt on juuri oikea aika laittaa siemenperunat kasvamaan. Ne voi hyvin istuttaa lasten kanssa esimerkiksi ämpäriin parvekkeelle. Siitä saa juhannukseksi ihan omia perunoita. Yrttejä voi kasvattaa samaan tapaan pienissä astioissa”, sanoo Pehkonen.



HTT-tarkastaja auttaa riitatilanteissa



Osa turvautuu ammattilaisten apuun pihaa laittaessaan. Näin keväisin Pehkonen muistuttaa tarkastamaan, että syksyllä valmistuneet pihat ovat varmasti sopimuksen mukaan toteutettuja. Tämän vuoksi onkin tärkeää tehdä selkeä, kirjallinen sopimus, johon on eritelty kaikki työn yksityiskohdat. Mahdollisista virheistä tulee heti reklamoida tekijälle, jotta ne saadaan korjattua mahdollisimman pian.



”Välillä tulee törmättyä tapauksiin, joissa yksikään neliö pihassa ei ole toteutettu sopimukseen kirjatulla tavalla. Näissä tilanteissa ei ole ollenkaan häpeä pitää puoliaan. HTT-tarkastajien ammattitaitoa kannattaa käyttää silloin, kun tarvitaan puolueeton arvio työn laadusta ”, kertoo Pehkonen.



Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju vahvistaa, että tavarantarkastajien asiantuntemusta käytetään usein hyödyksi myös puutarha- ja pihatöiden osalta. Tavarantarkastajan puolueeton asema sekä varmennettu ja valvottu asiantuntemus herättävät osapuolten luottamuksen lausunnon suhteen. Tällöin kurjat riitatilanteet saattavatkin ratketa sovintoon jo tarkastuskertomuksen perusteella, eikä pitkiä ja raskaita oikeusprosesseja välttämättä tarvita.