Puutteita vaarojen arvioinnissa: sakkoja toimitusjohtajalle sekä yhtiölle

Rovaniemen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon valvonta jatkuu – Lapin aluehallintovirasto selvittää hoitoon pääsyn tilannetta 18.4.2023 15:02:20 EEST | Tiedote

Lapin aluehallintovirastoon on alkuvuonna 2023 tullut useita yhteydenottoja, jotka koskevat perusterveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa Rovaniemellä. Näiden palveluiden järjestämisvastuu on 1.1.2023 siirtynyt Lapin hyvinvointialueelle. Aluehallintovirastoon tehtyjen epäkohtailmoitusten perusteella on syytä epäillä, että hoitoon pääsy ei edelleenkään kaikilta osin toteudu kiireettömän eikä kiireellisen hoidon osalta lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Aluehallintovirasto on pyytänyt hyvinvointialueelta selvityksiä asiassa.