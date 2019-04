Pyörällä liikkuville suositellaan Hämeentien työmaan kiertämistä

Helsingin kaupunki, Destia ja Helsingin Polkupyöräilijät ry suosittelevat pyöräliikenteelle Hämeentien työmaan kiertämistä.

Hämeentiellä on kadun peruskorjauksen vuoksi Hakaniementorin ja Kurvin välillä erittäin ahtaat kaistat. Pyöräily Hämeentien ajoradalla on sallittua myös remontin aikana, mutta pyöräilijän ohittaminen on busseille monin paikoin mahdotonta. Hämeentiellä kulkee päivittäin noin 3000 bussia.

Paras työmaan kiertävä Hämeentien suuntainen yhteys on Sörnäisten rantatie.

Turvallisin pyöräliikenteen reitti Hämeentien poikki työmaan aikana puolestaan kulkee totutun Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan sijaan Vetehisenkujan ja Neljännen linjan kautta.

Helsinginkatu on poikki Kurvissa, ja pyöräliikenteen kiertoreitti on ohjattu Vaasanpuistikon ja Kinaporinkadun kautta.

Poikkeusreitit on opastettu, ja ne on myös merkitty oheiseen karttaan.

Jos liikkuu Hämeentietä pitkin pyörällä, on muistettava että jalkakäytävällä ajaminen on kiellettyä.

Peruskorjauksen yhteydessä Hämeentielle rakennetaan pyörätiet. Remontti valmistuu loppuvuonna 2020.

