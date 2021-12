Pyörre-talolle Lohjan asuntomessujen Paras Talo- ja Paras Sisustus -palkintojen voitto

Aulis Lundell Oy:n viime kesän Lohjan asuntomessuille rakentama Pyörre-talo on palkittu jo aiemmin mm. Vihreä Teko -kunniamaininnalla ja Elämyksellisimmät Saunat -palkinnolla. Nyt jatkoa palkintosateeseen tuovat asuntomessujen Paras Talo- ja Paras Sisustus -yleisöäänestysten voitot. Paras Piha -äänestyksessä Pyörre nappasi kakkostilan.

- Arvostamme yleisöäänestyspalkinnot todella korkealle. Tämä kaikki oli mahdollista vain tiimityöllä. Talon omistajat ja nykyiset tyytyväiset asukkaat, Jukka Turunen ja Timo Ranta, uskaltautuivat lähteä toteuttamaan erikoista taloa, ja arkkitehti Matti Kuittisen kunnianhimoinen visio ja väsymätön suunnittelu pienintä yksityiskohtaa myöten takasivat onnistuneen lopputuloksen. Kaiken toteutti lopulta tehokas tiimi rakennesuunnittelija Sami Huttusen johdolla. Sisustuksen mahdollisti upea Johanna Oras, jonka taide istuu täydellisesti Pyörteeseen. Itse talo on taideteos ja kun astut sisälle kotiin, astutkin oikeasti sisälle taideteokseen. Haluan välittää tässä yhteydessä myös koko Lohjan asuntomessuorganisaatiolle ison kiitoksen hyvästä yhteistyöstä, ja kaikille yhteistyökumppaneille kiitos mukanaolosta, iloitsee yrityksen toimitusjohtaja Leena Lundell.

Kestävän kehityksen Pyörre

Vastuullisesti toimiva yritys panostaa voimakkaasti kestävään kehitykseen. Talo on suunniteltu ja toteutettu niin, että sitä voidaan hyvällä syyllä kutsua kiertotalouden mallitaloksi ja kestävän kehityksen pioneerikohteeksi.

Pyörre on teräsrunkoinen yksikerroksinen erillispientalo, jossa lämmitettyä huonealaa on 160 m2. Talo on suunniteltu pariskunnalle, joka haluaa elää inspiroivassa, toimivassa ja persoonallisessa kodissa, jossa kiertotalous toteutuu uudella tavalla. Rakennuksen syntyä ohjasi vähähiilinen rakentaminen, eli materiaalivalinnoissa ja tuotevertailuissa on pyritty selvittämään kierrätettyjen raaka-aineiden osuudet tai on käytetty kierrätettyjä raaka-aineita. Liikkuminen sisällä ja ulkona on helppoa seinän sisään liukuvien Liune-ovien ja tasaisten pintojen vuoksi. Pyörre-talo on sisältä samaan aikaan avara, tyylikäs ja ylenpalttinen. Taide on kaikkialla läsnä; kuvataitelija Johanna Oraksen kädenjälki näkyy niin tapeteissa, tauluissa, lattiassa, ovissa, ja pienesineissä. Tilaa tuovat Liune-väliovet liukuvat seinän sisään eivätkä käänny tielle.

Aulis Lundell Oy – kotimaista laatua rakentamiseen

Lohjalainen terästuotteita valmistava perheyritys Aulis Lundell Oy rakensi Pyörre-talon kotikentälleen. Lopputuloksessa konkretisoituu yrityksen yli 40 vuoden aikana kertynyt kokemus, innovatiivisuus ja osaaminen. Yrityksen tuotekehityksen tuloksena on syntynyt monipuolinen valikoima teräsrakenneratkaisuja. Tuoteinnovaatioiden ja onnistuneiden yhteistyökuvioiden ansiosta Aulis Lundell Oy on nyt Suomen johtava teräksen rullamuovaaja. Automatisoiduilta rullamuovauslinjoilta tuotteet räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan ja ne toimitetaan juuri halutun kokoisina erilaisiin kohteisiin.

Yrityksen referenssilista on valtava. Esimerkiksi Eduskuntatalossa, Kansallismuseossa, Kiasmassa, Oodissa, Pasilan Triplassa, Kalasataman tornitaloissa, Siltasairaalassa, ja lukuisissa muissa suurissa ja pienissä uudis- ja korjausrakennuskohteissa on käytetty ja käytetään Aulis Lundell Oy:n tuotteita.