Pysäköinninvalvojien koulutus on yhtenäistänyt parkkipaikkojen valvontaa

Suomen ensimmäinen ryhmä koulutettuja yksityisiä pysäköinninvalvojia sai opintonsa päätökseen viime vuonna, ja toinen ryhmä aloittaa opinnot maaliskuun alussa. Pysäköinninvalvojan tutkintokoulutuksen tavoitteena on suorittaa turvallisuusalan perustutkinnon osatutkinto, joka antaa perustiedot ja valmiudet työskennellä pysäköinninvalvojana

Ammatillinen tutkintokoulutus yhdenmukaistaa yksityisen pysäköinninvalvonnan käytäntöjä. Lisäkoulutuksen ansiosta esimerkiksi virheellisten valvontamaksujen määrä vähenee.

Koulutuksen järjestävät Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry ja ammatillinen oppilaitos Careeria. SPATY on ollut aloitteellinen koulutuksen järjestämisessä, sillä järjestön tavoite on kehittää yksityistä pysäköinninvalvontaa ja alan itsesääntelyä.

SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja Christian Metsäranta korostaa, ettei yksityinen pysäköinninvalvonta ole mikään villin lännen toimiala, vaikka alaa säätelevä lainsäädäntö toistaiseksi puuttuu.

”SPATY haluaa olla kehittämässä alaa yhdessä päättäjien kanssa.Tavoitteemme on saada alalle läpinäkyviä toimintatapoja. Kun alalla toimitaan yhteisten standardien mukaan, sekä valvojilla että autoilijoilla on selvä näkemys pelisäännöistä. Vaikutukset voivat viime kädessä vähentää jopa ruuhkia tuomioistuimissa.”

Kaikissa yrityksissä ei ole sisäisiä ohjeita

Virallista pysäköinninvalvojan tutkintokoulutusta tarvitaan, sillä nykyään pysäköinnninvalvonta-alalle tullaan hyvin vaihtelevalla koulutustaustalla. Alalla toimii erilaisia henkilöitä aina peruskoulun käyneestä tähtitieteilijään.

”Osalla yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavista yrityksistä on jo aiemmin ollut sisäisiä ohjeita, joilla on pyritty varmistamaan, että valvojat toimivat yhdenmukaisesti. Kaikissa alan yrityksissä ei kuitenkaan ole konseptoituja toimintamalleja, minkä vuoksi käytännöt vaihtelevat”, Metsäranta kertoo.

Pysäköinninvalvojan opinnoissa harjoitellaan valvonnan parhaita käytäntöjä ja perehdytään alan keskeiseen lainsäädäntöön. Koulutuksesta saa myös valmiuksia hyvään asiakaspalveluun ja turvallisiin työskentelytapoihin. Koulutus kestää kolme kuukautta.

Tutkintokoulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Kolmen kuukauden mittaiseen koulutukseen otetaan 20 valvojana työskentelevää henkilöä. Suurin osa koulutuksen ammatillisesta opista hankitaan omassa työssä.

”Lisäksi tutkintokoulutuksen avulla parannetaan valvojien turvallisuutta. Pysäköinninvalvojat kohtaavat työssään toisinaan myös uhkatilanteita. Opintokokonaisuus sisältää muun muassa turvakoulutusta, mistä on apua tällaisissa tilanteissa.”

Vasta veto keskusteluun valvojien puutteellisesta osaamisesta

Julkisuudessa on aika ajoin ollut keskustelua pysäköinninvalvojien tekemistä virheistä. Koulutus on alan toimijoiden vastaus toiveisiin, että valvojien ammattitaitoa tulisi lisätä. Myös Careerian mukaan osatutkinto on yhteiskunnallisesti merkittävä asia.

”On hienoa toteuttaa SPATY:n kanssa koulutusta, jolla yksityisten pysäköinninvalvojien ammattiosaamista vahvistetaan. Työurien ja työtehtävien kehittymisen myötä tutkinto tekee yksityisten pysäköinninvalvontayritysten henkilökunnalle mahdolliseksi ammatillisen tutkintopolun”, Careerian Asiakkuus- ja kumppanuuspäällikkö Marko Sinkkonen toteaa.

Osatutkintokoulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka jo toimivat pysäköinninvalvojan tehtävässä tai ovat hakeutumassa siihen. Tutkintoon voivat hakea kaikki alalla toimivat yksityiset pysäköinninvalvojat kaikista alan yrityksistä.

Valvontamaksuista muutama sata valitusta vuodessa