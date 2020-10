Pysäyttävä tietokirja päästää ääneen suomalaiset alkoholistit

Toimittaja Johanna Pohjolan Isä pullossa - Matka alkoholistin mieleen ja maailmaan (Gummerus) on tyttären kertomus siitä, kuinka isän, lahjakkaan lääkärin, elämä tuhoutui alkoholismin vuoksi. Se on samalla tietokirja suomalaisesta alkoholismista ja sen hoitamisesta. Kirjassa kuvataan, miten alkoholistit valehtelevat läheisilleen, työkavereille ja Alkon myyjille piilotellessaan sairauttaan. Pohjola asui kirjaa kirjoittaessaan kuukauden eri päihdelaitoksissa ja haastatteli kymmeniä alkoholisteja ja päihdetyöntekijöitä.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista alkoholisteista on työelämässä. Useista päihdehoitolaitoksista kerrotaan, että koronakriisi etätöineen on lisännyt alkoholiriippuvaisten juomista. Tämä on näkynyt kasvaneina potilasmäärinä maaliskuusta asti.

Pohjolan teos antaa konkreettisia vinkkejä siihen, kuinka puuttua päihderiippuvaisen juomiseen. Hänen mukaansa jämäkkyys, ihmisen arvostaminen ja rajojen asettaminen riippuvaiselle käytökselle ovat aina tärkeitä, oli kyseessä läheinen tai työtoveri.

– Alkoholisti on taitava kieltämään ongelmansa ja keksimään tekosyitä, joihin hän itse aidosti uskoo. Sairaus pahenee, kun se saa jatkua rauhassa. Vaikka alkoholisti usein närkästyy puuttumisesta, syvällä sisimmässään hän yleensä arvostaa sitä, Pohjola kertoo.

Tarkoitus vähentää tarpeetonta häpeää

Teos sai alkunsa halusta kutistaa alkoholismiin liittyvää tarpeetonta häpeää ja lisätä rehellistä puhetta päihderiippuvuudesta. Johanna Pohjolalle tuli isänsä kuoltua myös tarve ymmärtää riippuvaisen mielenmaisemaa.

Kirjassa Pohjola kertoo tarinansa alkoholistin lapsena. Hän pui alkoholistien läheisille tuttuja syyllisyyttä ja häpeää sekä läheisen toipumista. Kirjassa pohditaan myös historian ja asiantuntijoiden avulla, miksi alkoholismia hävetään Suomessa yleisesti enemmän kuin esimerkiksi syöpää, masennusta tai työuupumusta.

Pohjolan mukaan hallitsemattomaan juomiseen liittyy aina tervettä häpeää, koska riippuvainen toimii sisimpänsä vastaisesti. Tuhoisaa häpeästä tulee, kun se johtaa koko perheen salailuun ja peittelyyn. Häpeää ja tuomitsemista lisää myös käsitys, että riippuvuudessa on kyse heikkoudesta tai huonoudesta.

Hermoston pakkoliike

Teoksessa toipuvat alkoholistit kertovat, miten pakonomainen juominen käytännössä ilmenee ja miltä se tuntuu. Pohjola kertoo, että ymmärsi isäänsä ja alkoholismia sairautena vasta heitä kuunnellessaan.

– Kun riippuvuuden raja ylittyy, juomisesta tulee hermoston pakkoliike. Ulkopuolisen on vaikeaa käsittää sitä, koska juominen näyttää päällepäin tietoiselta valinnalta. Ymmärtämisen tiellä on usein myös inhimillisiä tunteita, kuten vihaa, surua ja syyllisyyttä. Käsittelemättöminä ne estävät esimerkiksi terveydenhoidon ammattilaisia kohtaamasta riippuvaisia viisaasti.

Johanna Pohjola (s. 1977) on toimittaja ja koulutukseltaan sosiaali- ja kulttuuriantropologi. Hän työskentelee parhaillaan Ylelle Latinalaisessa Amerikassa. Aiemmin hän on työskennellyt esimerkiksi Helsingin Sanomissa, Journalisti-lehdessä, Turun Sanomissa ja Taloussanomissa. Pohjola on kirjoittanut aiemmin tietokirjan Mate – Etelä-Amerikan voimajuoma (2013).

Johanna Pohjola, Isä pullossa – Matka alkoholistin mieleen ja maailmaan

284 sivua

Äänikirja ilmestyy 12.10., lukijana Anna-Riikka Rajanen