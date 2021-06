Pyynikin Brewing Company ja Visit Tampere ylpeänä esittävät: virallinen saunaolut!

Jaa

Maailman saunapääkaupunki on saanut arvoisensa juoman. Lisäksi kaupungin saunatarjonta laajenee, kun Eteläpuistoon avautuu uusi kolmen saunan saunakeidas.

Tamperelaisia saunaelämyksiä on kehitetty viime vuosina aktiivisesti eteenpäin ja viety ympäri maailmaa muun muassa virtuaalisilla saunakierroksilla japanilaisille. Nyt kahden kaupunkiaan rakastavan tahon yhteistyöstä on syntynyt jotain uutta ja raikasta. Visit Tampereen ja Pyynikin Brewing Companyn saunaolut on kaupan hyllyissä ja valmiina kruunaamaan maailman saunapääkaupungin löylyt.

- On hienoa, että Tampereen Saunapääkaupunki-titteliä tuotteistetaan ja tietoa seudun upeista saunoista viedään eteenpäin tämän laadukkaan oluen kyljessä, iloitsee Visit Tampereen markkinointipäällikkö Heli Jokela.

Saunaolut on perinteisen tyyliin raikas lager, jossa on mukavan maittava mallaspohja. Saunaolutta löytyy tällä hetkellä hyvinvarusteltujen K-kauppojen hyllyiltä. Tölkistä on tosiaan Sauna Capital -logon lisäksi QR-koodi Visit Tampereen Sauna Capital -verkkosivuille.

- Tampere on maailman virallinen saunapääkaupunki, ja jos on käynyt Tampereen saunoissa, niin ei tarvitse ihmetellä miksi. Saunat ovat mahtavia! Oli ilo ja kunnia tehdä Saunaolut yhteistyössä Visit Tampereen kanssa. Testasimme kolmea eri olutta autenttisissa olosuhteissa ja tämä valikoitui niistä sopivimmaksi, kertoo Pyynikin Brewing Companyn markkinointipäällikkö Veikko Sorvaniemi.

Tampere on ollut maailman saunapääkaupunki jo vuodesta 2018. Seudun yli 50 laadukasta julkista saunaa toivat Suomen Saunaseuran ja kansainvälisen saunaliiton, International Sauna Associationin, myöntämän tittelin kaupunkiin.

Juhannussaunaan Tampereelle

Juhannuksenakaan ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan, sillä Tampere lähiseutuineen tarjoaa keskikesän juhlaan kohokohtia saunasta risteilyihin ja musisoinnista munkkeihin.

Maailman saunapääkaupungin löylyihin pääsee joko perinteiseen tyyliin tai modernimmalla otteella.

Rauhaniemen kansankylpylän ja Kaupinojan saunan rantamaisemissa juhannussauna lämpiää sekä juhannusaattona ja juhannuspäivänä. Suomen vanhimman yleisen saunan, Rajaportin saunan tunnelmallisiin löylyihin pääsee juhannusaattona.

Tampereen ytimessä Laukontorilla sijaitseva Saunaravintola Kuuma on kuumana juhannuksenakin, sekä perjantaina että lauantaina. Myös Viikinsaaren saunaan pääsee juhannuksena: saunat lämpiävät juhannusaattona ja -päivänä.

Perjantaina 18.6. Tampereen Eteläpuiston jääsaunasta tutut yrittäjäopiskelijat avaavat Sorsapuistoon kolmen erikoissaunan saunakeitaan. Tervasauna, hamppusauna ja avantosauna tarjoavat ainutlaatuisia saunaelämyksiä ja niiden lisäksi alueella pääsee myös nauttimaan paljuilusta. Sorsapuiston saunakeidas on avoinna heinäkuun loppuun asti ja myös juhannuksena.

Lisää juhannuksen menovinkkejä Tampereen seudulle olemme koonneet nettisivuillemme: https://visittampere.fi/artikkelit/juhannus-tampereen-seudulla/