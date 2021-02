Pyynikin Brewing Companylle uusi toimitusjohtaja

Kari Lappalainen on aloittanut Pyynikin Brewing Companyn toimitusjohtajana. Euroopan nopeimmin kasvava panimoalan yritys etsi pitkään sopivaa toimitusjohtajaa kasvun tueksi. Vuonna 2020 tamperelaispanimo listattiin Suomen arvostetuimmaksi olutbrändiksi.

Kari Lappalaisella on 13 vuoden työkokemus juoma- ja panimoalalta Coca-Cola Juomat Oy:n ja Sinebrychoffin palveluksesta. Viimeksi hän on toiminut Image Wear Oy:n liiketoimintajohtajana. Lappalainen on suorittanut Jyväskylän yliopiston Avance MBA -tutkinnon sekä Aalto-yliopiston Fashion and Lifestyle Executive -tutkinnon.

Pyynikin Brewing Company teki tanskalaisen Harboen kanssa lokakuussa 2020 esisopimuksen Virossa sijaitsevan Haljalan panimon hankkimisesta. Haljalan investointi kymmenkertaistaa panimon nykyisen tuotantokapasiteetin.

"Haljalan investointi mahdollistaa panimon voimakkaan kasvun myös tulevaisuudessa. Painopisteet lähitulevaisuudessa tulevat olemaan jakelukanavien vahvistaminen sekä toiminnan kehittäminen vastaamaan kasvavaa liikevaihtoa", kertoo Kari Lappalainen.

Lappalainen on seurannut Pyynikin Brewing Companyn kehitystä jo pitkään ja panimon tuotteet ovat hänelle tuttuja, joten toimitusjohtajan tehtäviin oli helppo astua.

"Arvostan todella paljon sitä tehtyä työtä, jolla Pyynikin tuotteiden ja brändin arvostus on saatu nykyiselle tasolle. Tälle pohjalle on erittäin hyvä rakentaa yrityksen tulevaisuutta", kertoo Lappalainen.

Panimon perustaja Tuomas Pere on tyytyväinen uuteen toimitusjohtajaan, jolla on vahva osaaminen ja pitkä kokemus alalta. Pitkällä panimo-alan kokemuksella varustettuja toimitusjohtaja ei ole helppo löytää Suomesta.

"Etsimme pitkään sopivaa toimitusjohtajaa ja lopulta löysimme Karin. Koulutustaustaltaan, työkokemukseltaan ja persoonaltaan Kari sopii hienosti Pyynikin porukkaan. Se että Pyynikin brändi on saatettu kahdeksassa vuodessa Suomen arvostetuimmaksi olutbrändiksi ja panimotoiminta Euroopan nopeimmin kasvavaksi on huikeaa. Naapurimaasta on hommattu jättipanimo ja kysyntä on kuumaa. Nyt saa Kari jatkaa tästä tätä hienoa tarinaa”, hehkuttaa panimon perustaja Tuomas Pere.