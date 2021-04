PYYNIKIN BREWING COMPANYN SUURKAUPPA VAHVISTUMASSA

Jaa

Pyynikin Brewing Company on saanut luvan panimotoiminnalle Virossa. Tamperelaispanimo ostaa jättimäisen panimon tanskalaiselta Harboelta. Panimo- ja elämystoiminta jatkuu myös Tampereella.

Tamperelaisen Pyynikin Brewing Companyn kasvu jatkuu vahvasti. Aiemmin juomia on valmistettu Tampereella, mutta nyt tuotteita tehdään myös Suomen rajojen ulkopuolella, Viron Haljalassa. Lisäkapasiteetti tulee tarpeeseen, sillä nykyinen noin kahden miljoonan litran tuotantomäärä ei ole riittänyt vastaamaan kasvavaan kysyntään. Luvat panimotoiminnalle on saatu eri viranomaistahoilta Virossa.

- Etsimme pitkään ja turhaan lisäkapasiteettia Suomesta. Loppuvuonna 2020 meille aukeni mahdollisuus neuvotella isokokoisen Haljalan panimon hankkimisesta, jossa olutta on tehty jo vuosikymmeniä. Panimolle saatiin ammattitaitoinen henkilökunta mukaan lukien huippuluokan panimomestari, kertoo Pyynikin perustaja Tuomas Pere.

Panimoyhtiön juomatuotannosta vastaa jatkossa panimomestari Timo Kuorehjärvi, jolla on pitkä kokemus alalta. Hän on valmistunut diplomipanimomestariksi vuonna 2005 Kööpenhaminassa. Muu henkilökunta on myös kokenutta ja ollut pitkään töissä panimolla.

- Lisääntyvän kapasiteetin myötä saamme toimitusvarmuuden. Lisäksi saamme aikaiseksi myös hyvän ja tasaisen laadun, jonka takaa tasaista laatua tehneen panimon massiivinen laitteisto ja kokenut henkilökunta sekä ansiokas panimomestari, jatkaa Pere.

Panimo sai myös hyviä uutisia verottajalta, joka hyväksyi panimon toiminnan myös toisessa EU:n jäsenvaltiossa, siten että verotuksellinen pienpanimostatus säilyy. Pere haluaakin antaa verottajalle kiitokset nopeasti sujuneesta ennakkoveropäätöksestä sekä sen lopputuloksesta.

- Näin saadaan säilymään Tampereella kymmeniä työpaikkoja. Oluen paneminen sekä monipuolinen elämys- ja tapahtumatoiminta voi jatkua myös yhtiön kotikaupungissa. Tampereella jää mahdollisuus tuotekehityksen, taiteellisempien erien ja alkuaikojen tummien klassikko-oluiden tekemisen vapaus, hehkuttaa Pere.



Osakeanti käynnissä

Panimo käynnisti uuden osakeannin maaliskuussa 2021. Käynnissä oleva anti on kiinnostanut sijoittajia, Osakeanti on kerännyt jo lähes 900 000 euroa. Pienempien sijoittajien lisäksi mukaan ovat lähteneet myös isommat sijoittajat. Viimeisimpänä tamperelainen Samu Saarikoski, joka on lähtemässä mukaan miljoonan euron ankkurisijoituksella.

- Olen jo vuosia seurannut Pyynikin toimintaa suurella mielenkiinnolla. Nyt oli viimeisiä hetkiä päästä isosti mukaan. Odotan innolla tulevaa, kertoo Samu Saarikoski.