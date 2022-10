Q4: Rakentamisen aloitusten arvo 3,6 miljardia euroa, laskua 15 %

– Koronan ja helmikuussa alkaneen Ukrainan sodan ja sen seurannaisvaikutusten vuoksi rakentamista ja korjausrakentamista ovat vaivanneet materiaali- ja henkilöstöpula sekä jatkuva epävarmuus, mikä ei voi olla vaikuttamatta investointipäätöksiin, RPT Byggfakta Oy:n toimitusjohtaja Sampsa Seppälä sanoo.

Raportin pohjana olevat tiedot on saatu hankkeissa mukana olevilta päättäjiltä viimeistään 16.9.2022.

– Rakentamisen aloitusten siirtoja tapahtuu aina, ja nykyisessä tilanteessa joidenkin hankkeiden siirtäminen tämän vuoden lopusta ensi vuoden alkuun lienee aiempaa todennäköisempää, Seppälä toteaa.

Maakunnittain laskettuna rakentamisen aloitusten arvo nousee kuudessa ja laskee 12 maakunnassa verrattuna vuoden 2021 viimeiseen neljännekseen.

Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä rakentamisen aloitusten arvo Pohjois-Karjalassa (+344 %), Etelä-Pohjanmaalla (+198 %), Keski-Pohjanmaalla (+100 %), Keski-Suomessa (+44 %), Satakunnassa (+18 %) ja Etelä-Savossa (+1 %).

Rakentamisen aloitusten arvo pienenee Kymenlaaksossa (–81%), Pohjois-Pohjanmaalla (–59 %), Päijät-Hämeessä (–41%), Pohjanmaalla (–38%), Pohjois-Savossa (–38%), Pirkanmaalla (–37%), Etelä-Karjalassa (–33%), Varsinais-Suomessa (–24%), Kanta-Hämeessä (–17%), Lapissa (–14%), Kainuussa (–9%) ja Uudellamaalla (–7%).

Vuositasolla rakentamisen aloitusmäärissä näyttäisi olevan hieman kasvua. RPT Byggfaktan tietojen perusteella tänä vuonna on suunniteltu alkavan 8 % enemmän rakennushankkeita kuin vuonna 2021. Tänä vuonna alkavien uudishankkeiden arvo on 19 % pienempi kuin vuonna 2021, mutta uudishankkeiden määrä on 2 % suurempi kuin vuosi sitten. Tänä vuonna alkavien korjaushankkeiden arvo on samalla tasolla ja määrä 12 % suurempi kuin vuonna 2021.

RPT Byggfakta Oy julkaisee rakentamisen aloituksia koskevan raporttinsa neljä kertaa vuodessa.