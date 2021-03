QS Ranking 2021: Jyväskylän yliopistosta useita tieteenaloja maailman huippujen listalla, liikunta ja kasvatustieteet top 100 -joukossa

Jaa

Vuoden 2021 QS World University Rankings by Subject -vertailun tulokset on julkaistu. Jyväskylän yliopiston aloista parhaiten sijoittui liikunta, joka paransi sijoitustaan viime vuodesta sijalta 50 sijalle 45. Myös kasvatustieteet säilyttivät asemansa sadan parhaan joukossa sijalla 92 (viime vuonna 51–100), kansallisella tasolla sijoitus on toinen.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteet sijoittui QR-rankingissa sijalle 45. Kuva: Jyväskylän yliopisto.

Vuoden 2021 rankingissa laajemmista tieteenaloista parhaiten sijoittuivat humanistiset ja taidealat, jotka säilyttivät viimevuotisen asemansa (sijoitus 401–450). Tieteenaloista vuonna 2021 listalle palasivat vuoden tauon jälkeen luonnontieteet sijoille 451–500. Muut sijoittuneet alat vuonna 2021 olivat tietotekniikka ja tietojärjestelmätiede (601–650), psykologia (201–250), kemia (501–550), matematiikka (451–500) ja fysiikka (351–400). - Yliopistomme tieteenalojen sijoittuminen QS Ranking -vertailussa on osoitus vaikuttavasta ja laadukkaasta työstä. Voimme olla ylpeitä työstämme, joka on kansainvälisestikin arvostettua. Erityisen ilahduttavaa on, että maailmanluokan huippujen joukkoon yliopistostamme sijoittuu hyvin laaja kirjo eri tieteenaloja. Koronavuosi on tuonut lisähaasteen jokaisen jaksamiseen, mutta tulokset osoittavat meidän tekevän oikeita asioista kestävästi laadukkaalla tavalla, vararehtori Marja-Leena Laakso sanoo. QS World University Rankings by Subject -vertailussa arvioidaan yliopistojen suoriutumista 48 eri tieteenalalla. Sijoitusten perusteena olevat mittarit ovat akateeminen vertaisarviointi, työnantaja-arviointi, tieteellisten julkaisujen lainausten määrä sekä tutkijoiden ja työn vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Painotukset vaihtelevat tieteenalojen mukaan. Rankingissa oli tänä vuonna mukana 51 alaa ja 1453 yliopistoa ympäri maailman. Muiden yliopistojen tulokset julkaisupäivänä 4.3. osoitteessa: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/

Avainsanat rankingyliopisto

Yhteyshenkilöt

Kuvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteet sijoittui QR-rankingissa sijalle 45. Kuva: Jyväskylän yliopisto. Lataa